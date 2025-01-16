Деякі інвестиції можуть призвести до неприємних ситуація для українських громадян.

Клієнтка "ПриватБанку" зіткнулася з блокуванням рахунку після купівлі криптовалюти - вона подала до суду, намагаючись захистити свої права, але програла справу.

Про це свідчить рішення Чутівського районного суду Полтавської області, опубліковане в Єдиному реєстрі судових рішень.

У січні 2024 року жінка придбала криптовалюту, що викликало підозру у банку. "ПриватБанк" зажадав пояснень щодо походження коштів та тимчасово обмежив її доступ до сервісу "Приват24".

Клієнтка надала необхідні документи, зокрема довідку про доходи, що підтверджує отримання дивідендів у розмірі 16 млн грн на рік, а також зарплату з основного та додаткового місць роботи. Вона також надала документальне підтвердження купівлі криптовалюти.

Втім, банк вирішив розірвати з клієнткою ділові відносини та закрити її рахунок. Адвокат жінки аргументував, що придбання криптовалюти не заборонено в Україні, тому не може вважатися злочином.

Однак суд відхилив позов, визнавши дії банку правомірними. У рішенні зазначено, що заявлені клієнткою доходи не відповідали обсягам фінансових операцій на її рахунках, які сягали 1,9 млн грн і 4,6 млн грн. Через невідповідність задекларованих доходів і здійснених транзакцій суд визнав операції підозрілими та підтримав вимоги "ПриватБанку".

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