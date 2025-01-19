В Украине физические лица-предприниматели (ФЛП) обязаны подавать декларацию о своих доходах в соответствии с требованиями законодательства.
Налоговая служба Харьковской области напомнила , кто из предпринимателей обязан подать декларацию по итогам 2024 года.
Кому нужно подавать декларацию?
Согласно информации от налоговой службы, декларацию об имущественном положении и доходах должны подавать:
Предприниматели работают на общей системе налогообложения.
Лица, занимающиеся независимой профессиональной деятельностью.
Иностранцы, получившие украинское резидентство.
Граждане, намеревающиеся выезда за границу на постоянное место.
Сроки подачи деклараций:
До 1 мая 2025 года – предприниматели, работающие на общей системе налогообложения, и лица с независимой профессиональной деятельностью должны подать отчетность. Эта дата крайняя для граждан, которые должны предоставить налоговую декларацию.
ФЛП, прекративших деятельность — отчитываются в течение 20 календарных дней после месяца, в котором была осуществлена государственная регистрация прекращения предпринимательской деятельности.
Резиденты, которые меняют место жительства и уезжают из Украины , должны подать декларацию за 60 дней до выезда.
До 31 декабря 2025 года — декларацию представляют граждане, пользующиеся налоговыми скидками.
Что нужно задекларировать?
Не только зарплата или денежное довольствие подлежат декларированию. В декларации также следует указать доходы от дивидендов, алиментов, пенсий, благотворительной помощи, наследства и других источников дохода, как это установило Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).
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