Декларация представляется несколькими категориями граждан и в соответствующие сроки.

В Украине физические лица-предприниматели (ФЛП) обязаны подавать декларацию о своих доходах в соответствии с требованиями законодательства.

Налоговая служба Харьковской области напомнила , кто из предпринимателей обязан подать декларацию по итогам 2024 года.

Кому нужно подавать декларацию?

Согласно информации от налоговой службы, декларацию об имущественном положении и доходах должны подавать:

Предприниматели работают на общей системе налогообложения.

Лица, занимающиеся независимой профессиональной деятельностью.

Иностранцы, получившие украинское резидентство.

Граждане, намеревающиеся выезда за границу на постоянное место.

Сроки подачи деклараций:

До 1 мая 2025 года – предприниматели, работающие на общей системе налогообложения, и лица с независимой профессиональной деятельностью должны подать отчетность. Эта дата крайняя для граждан, которые должны предоставить налоговую декларацию.

ФЛП, прекративших деятельность — отчитываются в течение 20 календарных дней после месяца, в котором была осуществлена ​​государственная регистрация прекращения предпринимательской деятельности.

Резиденты, которые меняют место жительства и уезжают из Украины , должны подать декларацию за 60 дней до выезда.

До 31 декабря 2025 года — декларацию представляют граждане, пользующиеся налоговыми скидками.

Что нужно задекларировать?

Не только зарплата или денежное довольствие подлежат декларированию. В декларации также следует указать доходы от дивидендов, алиментов, пенсий, благотворительной помощи, наследства и других источников дохода, как это установило Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).

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