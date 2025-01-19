В Україні існує чимало оголошень про продаж тварин, ціни на які іноді сягають рівня дорогих гаджетів, автомобілів чи навіть нерухомості, однак на фоні цих продажів зустрічаються й інші оголошення — про безкоштовну віддачу домашніх тварин.

Одне з таких оголошень з'явилося на популярному українському сайті купівлі-продажу. У ньому власник пропонує щенят породи Бігль безкоштовно, з однією умовою — вони мають потрапити до хороших рук. Однак є уточнення: ці щенята не є чистокровними.

«Мама Бігль, тато Курцхаар (чистокровні). Два щеняти триколірні, як Бігль, два — шоколадні, як Курцхаар», — йдеться у повідомленні.

Про породу Бігль

Бігль — це одна з найпопулярніших порід милівських собак, яка входить до групи гончаків. Вони вирізняються дружелюбністю, активністю та гарною вдачею. Біглі чудово ладнають з дітьми, проте мають сильний мисливський інстинкт, тому потребують регулярних фізичних навантажень. Ці собаки схильні до переїдання, тому слід уважно стежити за їхнім раціоном. Вони легко доглядаються завдяки короткій шерсті.

Історично бігли використовувалися для полювання на зайців та дрібних тварин завдяки своєму чудовому нюху та витривалості. Сьогодні вони все частіше стають домашніми улюбленцями і компаньйонами, але через сильний інстинкт мисливець може відволікатися на слід і не слухатися команду. Тому на прогулянках краще тримати їх на повідку.

Про породу Курцхаар

Курцхаар або німецька короткошерста лягава — це порода мисливських собак, яка була виведена в Німеччині. Вони надзвичайно розумні, енергійні та легко піддаються дресируванню. Курцхаари мають сильний мисливський інстинкт, вони витривалі і віддані своїй родині. Ці собаки ідеально підходять для різних видів полювання, як на суші, так і у водія. Вони часто використовуються як службові собаки і навіть у спортивній стрільбі.

Незважаючина свою доброзичливу вдачу, курцхаар потребує активного способу життя та значних фізичних навантажень. Без достатнього руху і стимулювання, ці собаки можуть стати проблемними, тому їх слід тримати в активному стані.

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