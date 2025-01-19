В Украине существует немало объявлений о продаже животных, цены на которые иногда доходят до уровня дорогих гаджетов, автомобилей или даже недвижимости, однако на фоне этих продаж встречаются и другие объявления — о бесплатной отдаче домашних животных.

Одно из таких объявлений появилось на популярном украинском сайте купли-продажи. В нем владелец предлагает щенков породы Бигль бесплатно, с одним условием – они должны попасть в хорошие руки. Однако есть уточнение: эти щенки не чистокровны.

«Мама Бигль, папа Курцхаар (чистокровные). Два щенка трехцветных, как Бигль, два — шоколадных, как Курцхаар», — говорится в сообщении.

О породе Бигль

Бигль – это одна из самых популярных пород миловских собак, которая входит в группу гончих. Они отличаются дружелюбием, активностью и хорошим нравом. Бигли прекрасно ладят с детьми, однако имеют сильный охотничий инстинкт, поэтому нуждаются в регулярных физических нагрузках. Эти собаки подвержены перееданию, поэтому следует внимательно следить за их рационом. Они легко ухаживают благодаря короткой шерсти.

Исторически беглые использовались для охоты на зайцев и мелких животных благодаря своему чудесному обонянию и выносливости. Сегодня они все чаще становятся домашними любимцами и компаньонами, но из-за сильного инстинкта охотник может отвлекаться на след и не слушаться команду. Поэтому на прогулках лучше держать их на поводке.

О породе Курцхаар

Курцхаар или немецкая короткошерстная легавая – это порода охотничьих собак, которая была выведена в Германии. Они очень умны, энергичны и легко поддаются дрессировке. Курцхаары имеют сильный охотничий инстинкт, они выносливы и преданы своей семье. Эти собаки идеально подходят для разных видов охоты, как на суше, так и у водителя. Они часто используются в качестве служебных собак и даже в спортивной стрельбе.

Несмотря на свой дружелюбный характер, курцхаар нуждается в активном образе жизни и значительных физических нагрузках. Без достаточного движения и стимулирования эти собаки могут стать проблемными, поэтому их следует держать в активном состоянии.

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