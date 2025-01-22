Документ пропонує чітко визначити порядок надання пільг у випадках наявності заборгованості за комунальні послуги.

Кабінет Міністрів України затвердив новий проєкт закону, що пропонує зміни в механізмі надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП).

Про це інформує Тарас Мельничук, представник уряду у Верховній Раді України.

Якщо закон буде ухвалений, пільгові категорії громадян зобов'яжуть регулярно спрямовувати кошти, отримані у вигляді пільг, саме на оплату комунальних послуг, при цьому враховуючи своєчасність платежів.

Основні зміни у законопроєкті

Згідно з проєктом закону, пільгові категорії громадян мають щомісяця направляти отримані пільги на погашення рахунків за ЖКП. Як пояснив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, така ініціатива передбачає внесення змін до низки нормативно-правових актів, що регулюють надання пільг для оплати комунальних послуг.

Важливі умови

Зокрема, документ пропонує чітко визначити порядок надання пільг у випадках наявності заборгованості за комунальні послуги. Відповідно, Кабмін затвердить конкретні правила, що стосуватимуться таких ситуацій.

Пільги та субсидії для громадян

Для підтримки соціально вразливих верств населення держава продовжує надавати пільги та субсидії на оплату комунальних послуг. Вони дозволяють значно зменшити суму, яку громадяни мають сплачувати за житлово-комунальні послуги.

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