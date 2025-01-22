Кабинет Министров Украины утвердил новый проект закона, предлагающий изменения в механизме предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).
Об этом сообщает Тарас Мельничук, представитель правительства в Верховной Раде Украины.
Если закон будет принят, льготные категории граждан обязут регулярно направлять средства, полученные в виде льгот, именно на оплату коммунальных услуг, учитывая своевременность платежей.
Основные изменения в законопроекте
Согласно проекту закона, льготные категории граждан должны ежемесячно направлять полученные льготы на погашение счетов по ЖКУ. Как пояснил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, такая инициатива предусматривает внесение изменений в ряд нормативно-правовых актов, регулирующих предоставление льгот по оплате коммунальных услуг.
Важные условия
В частности, документ предлагает четко определить порядок предоставления льгот в случаях задолженности за коммунальные услуги. Соответственно, Кабмин утвердит конкретные правила, касающиеся таких ситуаций.
Льготы и субсидии для граждан
Для поддержки социально уязвимых слоев населения государство продолжает предоставлять льготы и субсидии на оплату коммунальных услуг. Они позволяют значительно снизить сумму, которую граждане должны платить за жилищно-коммунальные услуги.
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