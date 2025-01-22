Документ предлагает четко определить порядок предоставления льгот в случаях наличия задолженности за коммунальные услуги.

Кабинет Министров Украины утвердил новый проект закона, предлагающий изменения в механизме предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

Об этом сообщает Тарас Мельничук, представитель правительства в Верховной Раде Украины.

Если закон будет принят, льготные категории граждан обязут регулярно направлять средства, полученные в виде льгот, именно на оплату коммунальных услуг, учитывая своевременность платежей.

Основные изменения в законопроекте

Согласно проекту закона, льготные категории граждан должны ежемесячно направлять полученные льготы на погашение счетов по ЖКУ. Как пояснил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, такая инициатива предусматривает внесение изменений в ряд нормативно-правовых актов, регулирующих предоставление льгот по оплате коммунальных услуг.

Важные условия

В частности, документ предлагает четко определить порядок предоставления льгот в случаях задолженности за коммунальные услуги. Соответственно, Кабмин утвердит конкретные правила, касающиеся таких ситуаций.

Льготы и субсидии для граждан

Для поддержки социально уязвимых слоев населения государство продолжает предоставлять льготы и субсидии на оплату коммунальных услуг. Они позволяют значительно снизить сумму, которую граждане должны платить за жилищно-коммунальные услуги.

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