В умовах постійної ескалації війни в Україні та нових політичних змін у США, Київ знову заговорив про розміщення міжнародних миротворчих сил на своїй території.

Після повернення Дональда Трампа в Білий дім інтерес до цієї ідеї знову зріс.

Як повідомляє Financial Times, нещодавно президент України Володимир Зеленський зазначив, що для ефективного стримування Росії та забезпечення мирного врегулювання знадобиться, як мінімум, 200 000 миротворців. Проте в реальних умовах Україна, як стверджують джерела видання, розраховує на присутність від 40 000 до 50 000 іноземних військових, що буде достатнім і реальним.

"Місія переслідуватиме три мети: запевнити Україну в підтримці Заходу, утримати Росію від нового нападу і показати США, що Європа віддана гарантуванню безпеки України", - пише FT.

За словами Каміля Гранда, колишнього співробітника НАТО, ці сили повинні бути досить сильними, щоб Росія не могла їх легко випробувати, але і достатньо чисельними, щоб не вимагати негайного підкріплення. Європейські країни, як зазначає FT, в основному погоджуються на таку місію, але під умовою, що вони не братимуть участі у бойових діях. Їх роль буде обмежена стабілізаційними силами або силами стримування, а не повністю нейтральними миротворцями. Це нагадує приклад Південної Кореї, де значна частина військової присутності належить США, але бойові дії веде місцева армія.

Однак, як попереджають експерти, ці плани залежать від успішних мирних переговорів з Росією, які дадуть Україні можливість зберегти суверенітет і контролювати свою територію. Проблемою залишається можливий відмовний крок Москви або порушення будь-яких угод. Крім того, європейські країни можуть відмовитися від участі у миротворчих місіях, побоюючись ескалації конфлікту з Росією.

Джерело: ft.

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