В условиях постоянной эскалации войны в Украине и новых политических изменений в США Киев снова заговорил о размещении международных миротворческих сил на своей территории.

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом интерес к этой идее снова возрос.

Как сообщает Financial Times, недавно президент Украины Владимир Зеленский отметил, что для эффективного сдерживания России и обеспечения мирного урегулирования понадобится как минимум 200 000 миротворцев. Однако в реальных условиях Украина, как утверждают источники издания, рассчитывает на присутствие от 40 000 до 50 000. иностранных военных, что будет достаточным и реальным.

"Миссия будет преследовать три цели: заверить Украину в поддержке Запада, удержать Россию от нового нападения и показать США, что Европа отдана обеспечению безопасности Украины", - пишет FT.

По словам Камиля Гранда, бывшего сотрудника НАТО, эти силы должны быть достаточно сильны, чтобы Россия не могла их легко испытать, но и достаточно многочисленными, чтобы не требовать немедленного подкрепления. Европейские страны, как отмечает FT, в основном соглашаются на такую ​​миссию, но под условием, что они не будут участвовать в боевых действиях. Их роль будет ограничена стабилизационными силами или силами сдерживания, а не полностью нейтральными миротворцами. Это похоже на пример Южной Кореи, где значительная часть военного присутствия принадлежит США, но боевые действия ведет местная армия.

Однако, как предупреждают эксперты, эти планы зависят от успешных мирных переговоров с Россией, которые позволят Украине сохранить суверенитет и контролировать свою территорию. Проблемой остается возможный отрицательный шаг Москвы или нарушение каких-либо сделок. Кроме того, европейские страны могут отказаться от участия в миротворческих миссиях, опасаясь эскалации конфликта с Россией.

Источник: ft .

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