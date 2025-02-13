На Одещині від атаки дронів постраждала інфраструктура, відомо про поранених та пошкодження.

На Одещині Ізмаїльський район зазнав дронової атаки вночі 13 лютого.

Про це повідомив голова Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер.

"Вночі ворог масовано атакував Ізмаїльський район ударними безпілотниками. Постраждала одна людина. Над знищенням ворожих дронів працювали наші сили ППО", - йдеться у повідомленні.

За його словами, внаслідок ворожої атаки пошкоджено припортову інфраструктуру та непрацюючий навчальний заклад.

Осколками пошкодило автомобіль, усередині якого знаходилася жінка, яка постраждала отримала обколене поранення стегна, в стані середньої тяжкості госпіталізована.

Одеська обласна прокуратура та Ізмаїльська окружна прокуратура розпочала досудові розслідування за фактом скоєння військових злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, у ніч проти 13 лютого збройні сили РФ здійснили масовану атаку БпЛА по Одеській області.

Внаслідок ударів пошкодження отримали об'єкти припортової інфраструктури Подунав'я, а також житлові будинки, навчальний заклад та автотранспорт.

Постраждала 51-річна місцева мешканка, її госпіталізовано до лікарні.

В Одеському районі пошкоджено двір приватного домоволодіння, повний список руйнувань та пошкоджень внаслідок ворожої атаки встановлюється.

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