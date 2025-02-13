В Одесской области от атаки дронов пострадала инфраструктура, известно о раненых и повреждениях.

В Одесской области Измаильский район подвергся дроновой атаке ночью 13 февраля.

Об этом сообщил глава Одесской обладминистрации Олег Кипер.

"Ночью враг массированно атаковал Измаильский район ударными беспилотниками. Пострадал один человек. Над уничтожением вражеских дронов работали наши силы ПВО", — говорится в сообщении.

По его словам, в результате вражеской атаки повреждена припортовая инфраструктура и неработающее учебное заведение.

Осколками повредило автомобиль, внутри которого находилась женщина, пострадавшая получила обсколочное ранение бедра, в состоянии средней тяжести госпитализирована.

Одесская областная прокуратура и Измаильской окружной прокуратуры начала досудебные расследования по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, в ночь на 13 февраля вооруженные силы РФ совершили массированную атаку БпЛА по Одесской области.

В результате ударов повреждения получили объекты припортовой инфраструктуры Подунавья, а также жилые дома, учебное заведение и автотранспорт.

Пострадала 51-летняя местная жительница, она госпитализирована в больницу.

В Одесском районе поврежден двор частного домовладения, полный список разрушений и повреждений в результате вражеской атаки устанавливается.

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