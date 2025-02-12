Вражеская армия в ночь на 12 февраля атаковала Украину баллистическими ракетами и ударными беспилотниками.

В ночь на 12 февраля россияне нанесли удар баллистическими ракетами "Искандер-М" по Киеву и Кривому Рогу, было шесть пусков из Брянской области и один из Крыма.

Враг атаковал 123 ударными дронами типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.

По состоянию на 8:30 в ВСУ подтвердили сбитие шести "Искандеров" (С-400) и 71 дрона в 11 областях, а именно в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской.

На Николаевщине из-за атаки дронов загорелся объект инфраструктуры, в ночь на 12 февраля российская армия атаковала беспилотниками Николаевскую область.

Об этом сообщил глава Николаевской обладминистрации Виталий Ким.

По данным Кима, ночью ПВО сбила в Николаевской области 2 дрона типа "Shahed 131/136".

В Николаевском районе на одном из объектов инфраструктуры из-за падения обломков вспыхнул пожар, который оперативно потушили. Взрывной волной повреждены склады.

К счастью, в результате атаки пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что российские войска утром 12 февраля совершили обстрел Киева, после атаки в Оболонском районе столицы исчез свет.

В Оболонском районе Киева из-за российского ракетного удара утром 12 февраля погиб один человек и четверо пострадали, в том числе ребенок.

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