Надмірна тривожність, яка супроводжує українців на протязі всього карантину, негативно позначається на якості життя і нервовій системі, зокрема
Фахівці відзначають, що тривалий стрес здатний не тільки погано позначатися на здоров'ї людини, але і ставати причиною перевтоми і поганого настрою. Однак, якщо раніше вважалося, що нервові клітини не відновлюються, то сьогодні у вчених на це інша точка зору. Пробудити їх допомагає безліч методик, серед яких здоровий і тривалий сон. Фахівці відзначають, що сон і спорт допомагають боротися зі стресом.
Але є і більш круті методики, які здатні відновлювати пошкоджені клітини. Наприклад, спеціальний каркас, розроблений вченими. Фахівці Університету Міннесоти отримали перші діючі зразки «живих» протезів для нервової системи. На 3D-принтері був надрукований каркас для нервових клітин, який допомагає їх відремонтувати. Він дозволяє відновити нервові клітини навіть при найскладніших випадках. Наприклад, при пошкодженнях спинного мозку.
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Під час експерименту вченим вдалося зберегти живими майже 75% вразливих клітин. Частина цих клітин перетворилися на здорові нейрони.
Варто відзначити, що на даний момент рано говорити про лікування людей, у яких не працюють кінцівки після перенесених травм. Вчені розраховують, що зможуть допомогти відновити роботу деяких м'язів і пом'якшити біль.
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