Надмірна тривожність, яка супроводжує українців на протязі всього карантину, негативно позначається на якості життя і нервовій системі, зокрема

Фахівці відзначають, що тривалий стрес здатний не тільки погано позначатися на здоров'ї людини, але і ставати причиною перевтоми і поганого настрою. Однак, якщо раніше вважалося, що нервові клітини не відновлюються, то сьогодні у вчених на це інша точка зору. Пробудити їх допомагає безліч методик, серед яких здоровий і тривалий сон. Фахівці відзначають, що сон і спорт допомагають боротися зі стресом.

Але є і більш круті методики, які здатні відновлювати пошкоджені клітини. Наприклад, спеціальний каркас, розроблений вченими. Фахівці Університету Міннесоти отримали перші діючі зразки «живих» протезів для нервової системи. На 3D-принтері був надрукований каркас для нервових клітин, який допомагає їх відремонтувати. Він дозволяє відновити нервові клітини навіть при найскладніших випадках. Наприклад, при пошкодженнях спинного мозку.

Під час експерименту вченим вдалося зберегти живими майже 75% вразливих клітин. Частина цих клітин перетворилися на здорові нейрони.

Варто відзначити, що на даний момент рано говорити про лікування людей, у яких не працюють кінцівки після перенесених травм. Вчені розраховують, що зможуть допомогти відновити роботу деяких м'язів і пом'якшити біль.

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