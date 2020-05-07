Чрезмерная тревожность, которая сопровождает украинцев на протяжение всего карантина, негативно сказывается на качестве жизни и нервной системе, в частности
Специалисты отмечают, что длительный стресс способен не только плохо сказываться на здоровье человека, но и становиться причиной переутомления и плохого настроения. Однако, если раньше считалось, что нервные клетки не восстанавливаются, то сегодня у ученых на это другая точка зрения. Пробудить их помогает множество методик, среди которых здоровый и длительный сон. Специалисты отмечают, что сон и спорт помогают бороться со стрессом.
Но есть и более крутые методики, которые способны восстанавливать поврежденные клетки. Например, специальный каркас, разработанный учеными. Специалисты Университета Миннесоты получили первые действующие образцы «живых» протезов для нервной системы. На 3D-принтере был напечатан каркас для нервных клеток, который помогает их отремонтировать. Он позволяет восстановить нервные клетки даже при самых сложных случаях. Например, при повреждениях спинного мозга.
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Во время эксперимента ученым удалось сохранить живыми почти 75% уязвимых клеток. Часть этих клеток превратились в здоровые нейроны.
Стоит отметить, что на данный момент рано говорить о лечении людей, у которых не работают конечности после перенесенных травм. Ученые рассчитывают, что смогут помочь восстановить работу некоторых мышц и смягчить боль.
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Как сообщала Politeka, медитируй и не нервничай: международная компания и украинские звезды помогут справиться со стрессом на карантине.
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