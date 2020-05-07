Чрезмерная тревожность, которая сопровождает украинцев на протяжение всего карантина, негативно сказывается на качестве жизни и нервной системе, в частности

Специалисты отмечают, что длительный стресс способен не только плохо сказываться на здоровье человека, но и становиться причиной переутомления и плохого настроения. Однако, если раньше считалось, что нервные клетки не восстанавливаются, то сегодня у ученых на это другая точка зрения. Пробудить их помогает множество методик, среди которых здоровый и длительный сон. Специалисты отмечают, что сон и спорт помогают бороться со стрессом.

Но есть и более крутые методики, которые способны восстанавливать поврежденные клетки. Например, специальный каркас, разработанный учеными. Специалисты Университета Миннесоты получили первые действующие образцы «живых» протезов для нервной системы. На 3D-принтере был напечатан каркас для нервных клеток, который помогает их отремонтировать. Он позволяет восстановить нервные клетки даже при самых сложных случаях. Например, при повреждениях спинного мозга.

Во время эксперимента ученым удалось сохранить живыми почти 75% уязвимых клеток. Часть этих клеток превратились в здоровые нейроны.

Стоит отметить, что на данный момент рано говорить о лечении людей, у которых не работают конечности после перенесенных травм. Ученые рассчитывают, что смогут помочь восстановить работу некоторых мышц и смягчить боль.

Напомним, что Глоба назвал знаки Зодиака, которым не страшен китайский вирус: кого болезнь обойдет стороной.

Как сообщала Politeka, медитируй и не нервничай: международная компания и украинские звезды помогут справиться со стрессом на карантине.

Также Politeka писала про гастрит в стадии обострения: симптомы, питание и лечение.