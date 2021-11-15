Изначально этот автомобиль не был популярным

ВАЗ-2108 продолжает радовать автолюбителей во всем мире - фото уникального ретроавтомобиля публикуют настоящие ценители советского автопрома.

В момент своего появления трехдверный хэтчбек ВАЗ-2108 не был популярным - известно, что автомобиль впервые появился в 1984 году и среди водителей получил название "восьмерка".

Фото эксклюзивной "ранней" Лады 2108 из города Минска показал на фото паблик "retro_cars_ussr" в Инстаграм.

Автор публикации сообщил, этот изначально ВАЗ-2108 не был популярным, так как в сознании советского человека полноценный семейный автомобиль должен был иметь минимум четыре двери.

К переднему приводу люди также относились с недоверием.

Только спустя годы семейство этих автомобилей стало невероятно популярным.

"У отца такая была, 1984-го года, куплена была в январе 1985-го. Цвет липа зелёная, движок 1,3, коробка 4-х ступка, светло-коричневый салон. Отец её ласково называл "кузнечик". Продали в 1993-м году", "Интересно то, что девяток в таком цвете я не видел. А вот восьмак парочку встречал", - делятся историями в комментариях автолюбители.

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