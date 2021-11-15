Автопроизводители спешат наполнить свои линейки "новыми" внедорожниками - в результате субкомпактный класс значительно вырос.

Несмотря на то, что большинство субкомпактных внедорожников не имеют большого пассажирского пространства, как у типичного джипа, они имеют более высокое положение для сидения, более прочный внешний вид и доступный полный привод, который многие покупатели хотят купить по относительно доступной цене.

10 моделей в "дешевом" списке внедорожников являются субкомпактами, передает cars.com.

Они упорядочены по базовой цене, от наименьшей до самой дорогой, и все цены включают плату за пункт назначения внедорожника.

Все цены также включают автоматическую коробку передач.

Доступные субкомпакты, такие как Nissan Kicks и Hyundai Venue, выглядят как другие субкомпактные внедорожники и продаются как таковые, но они не предлагают полный привод, что было обязательной доступной функцией, необходимой для составления нашего списка.

Самые дешевые новые внедорожники:

1. 2021 Chevrolet Trailblazer L: 20 195 долларов США

2. 2021 Ford EcoSport S: 21 240 долларов США

3. 2021 Hyundai Kona SE: 21 685 долларов США

4. 2021 Mazda CX-3 Спорт: 21 965 долларов США

5. 2021 Mitsubishi Outlander Sport S: 22 090 долларов США

6. 2021 Honda HR-V LX: 22 395 долларов США

7. 2021 Chevrolet Trax LS: 22 595 долларов США

8. 2021 Kia Seltos LX: 23 165 долларов США

9. 2021 Mazda CX-30 S: 23 225 долларов США

10. 2021 Jeep Renegade Sport: 24 345 долларов США

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