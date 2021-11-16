Kia Sportage 2023 года будет украшен новой философией дизайна, который сочетает футуристические элементы с более прочными элементами стиля.
Новый Kia Sportage определенно отличается, с традиционной решеткой Kia “тигровый нос”, обрамленной дневными ходовыми огнями “бумеранг”. Сильные характерные линии проносятся по боку кузова и завершаются зазубренными задними фонарями, передает "cars.com".
Новый Sportage 2023 года также значительно больше, чем модель, которую он заменяет внутри и снаружи, так как новый теперь построен на платформе Kia N3, такой же, как и еще более крупный Sorento.
Дополнительная длина, упомянутая выше, в сочетании с более высоким и широким кузовом на полдюйма обеспечивает самое большое пространство для ног на заднем сиденье в классе 41,3 дюйма и наибольшее грузовое пространство в 39,6 кубических футов, согласно Kia.
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Под капотом находится новый 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 187 лошадиных сил (окончательные цифры пока неизвестны), работающий в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Если вы выберете полный привод -получите увеличение дорожного просвета на 1,5 дюйма по сравнению с Sportage предыдущего поколения.
Несмотря на увеличенный размер Sportage и новую комбинацию трансмиссии, Kia заявляет, что экономия топлива также должна быть улучшена, и компания нацелена на улучшение на 8%.
Kia также повысила качество материалов Sportage, особенно на более роскошных отделках SX и выше, и перешла на искусственную кожу без животных для всех, кроме базовой отделки LX.
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