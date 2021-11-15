Такое не каждый день увидишь

Автолюбитель решил превратить обычный "Запорожец" в уникальный лимузин темно-синего цвета - теперь эксклюзивный автомобиль приковывает взгляды водителей и пешеходов.

"Новый Запорожец" не может оставить равнодушным никого - в сети делятся фотографиями уникального автомобиля.

Так, несколько фотографий припаркованного на улице "Запорожца" разместил паблик "nomerogram" в Инстаграме.

"Мои вкусы непритязательны, мне достаточно самого лучшего", - подписал фото автор публикации.

В комментариях пользователи сети пишут, что лимузин можно отреставрировать и сдавать на свадьбы в аренду.

"Его отреставрировать и сдавать на свадьбы в аренду", - предложили в сети.

Многие высмеяли внешний вид автомобиля, в частности, подписчиков позабавил тот факт, что у авто вход спереди, и всего две двери - водителя и для пассажира рядом.

"Зря смейтесь товарищи. Смешно всем, а сделать что-то самому ума не хватит", - написал один из комментаторов.

Напомним, в сети показали первый ВАЗ-2108: как выглядит уникальная "восьмерка".

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