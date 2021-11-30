Зарплата нардепов около 40 тысяч гривен в месяц

Некоторые депутаты от партии "Слуга народа" в прошлом году покупали элитные авто стоимостью больше миллиона гривен.

Как передает Politeka, по информации НАЗК , народные избранники приобрели элитные машины марок BMW, Audi, Toyota и другие.

Стоит отметить, что зарплата "слуг" составляет около 40 тысяч гривен в месяц. Для того чтобы позволить себе такие дорогие авто им нужно было бы работать несколько лет.

Так, например, Максим Гузенко в марте купил внедорожник BMW X5 за 2 642 792 гривен.

Олег Арсенюк в июле обзавелся новенькой Audi A8 2021 года выпуска за 2 313 360 гривен, его коллега Анатолий Гунько также обзавелся элитным японским Toyota Land Cruiser. А Орест Саламаха купил Audi за 1,54 млн грн.

Роман Каптелов у официального дилера купил новейший Land Rover Discovery 2021 года выпуска за 2 156 464 гривен, до этого нардеп ездил на машине в два раза дешевле – Mazda СХ-5.

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