Volkswagen Passat 2022 подвергся серьезному обновлению - седан удивит еще более комфортной ездой, большим багажником и просторным салоном.

Людям, которые хотят заполучить последний Passat до того, как он будет снят с производства, следует выбрать комплектацию Limited Edition, стоимость которой начинается от чуть более 31000 долларов, передает "motortrend.com".

Новая ограниченная серия Volkswagen Passat Limited Edition возглавляет линейку с 18-дюймовыми колесами, кожаной обивкой, подогревом задних сидений, пассажирским сиденьем с электроприводом, навигацией, аудиосистемой Fender и другими функциями.

Volkswagen предлагает Passat только с одним двигателем: 2,0-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, который развивает 174 л.с. и 206 Нм крутящего момента.

Он оптимизирован для легкого, расслабленного вождения и не очень хорош по сравнению с мощностью его конкурентов. Шестиступенчатая автоматическая коробка передач частично ответственна за эту неэффективность и страдает от слишком длинного переключения передач и более медленных переключений, чем другие коробки передач, которые сейчас продаются.

Но за счет этого экономия топлива получается приличная.

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