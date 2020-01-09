Парень из Канады создал уникальное средство передвижения

Создать пожарный дом на колесах парню удалось из нескольких деталей. Он собрал воедино часть пожарной машины и полуприцеп Peterbilt с крышей Kenword.

Дом на колесах принадлежит талантливому канадскому парню на имя Брайан Портман.

Брайан — бывший строитель лодок. Большой пожарный дом это не первое изобретение парня. Он уже пытался создать модель на базе пожарной машины, однако она сгорела. Неудача не помешала парню и он реализовал свой проект с заданными характеристиками.

Двигателю пожарного дома 25 лет и обошелся он в 12, 5 тыс. долларов. Чтобы расширить корпус, парень использовал полуприцеп Peterbilt с крышей Kenworth. В средней части этого RV установлена крыша Volvo для кабины, где могут разместиться в стоячем положении пассажиры. Внутри есть пара широких двухъярусных кроватей, холодильник и небольшая плита для обогрева салона. Плита находится сбоку от машины.

Брайан отправился в турне со своим пожарным домом. Он стартовал из Ванкувера и уже прошел путь в 4130 км. Сейчас Брайан отправляется в сторону острова Южный Падре и планирует посетить многие достопримечательности Северной Америки.

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