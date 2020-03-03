Критически важная способность руководителя - слушать и слышать критику. Только тогда власть может корректировать свои ошибки. А любая власть совершает ошибки. Тираническая, демократическая и пох@истическая.

У Зеленского и его команды со старта возникло головокружение от успехов, что их результат - продукт их невъебной крутизны, которая покорит весь мир.

На самом деле, их результат был следствием тупейшей политики попередников, которые довели страну до такого состояния, что она была готова отдать себя в руки комиков в надежде, что те начнут делать элементарные правильные вещи, поскольку давали правильные месседжи. Но комики сразу упустили из виду этот факт, решив, что все дело в их крутизне. В итоге все зеленое дело погубила гордыня.

Новая власть поспешила окружить себя информационным коконом, куда слабо просачивается реальное положение вещей. Потому на встрече с бизнесом Зеленский не слушает, что ему говорит реальный бизнес, а говорит то, что ему говорят из правительства, ангажированные олигархами и МВФ с соросятами люди. В итоге президенту придется принимать решение по переформатированию Кабмина. Но в нем не будет никакого толку, если президент будет осуществлять зачистку Кабмина на тех же самых принципах. Ибо принципы ошибочные. Зеленский на выборах говорил, что во власти не будет кумовства, а по факту расставил своих не очень умных друзей-комиков на ключевые направления. В результате мы имеем пародию на власть.

А ведь именно пародия на власть, притом жестокая, мелочная и деспотичная настолько взбесила людей, что они в 2019 году проголосовали за комиков.

Потому Зеленскому нужно очень подумать о кадровой политике. Через несколько месяцев Украину накроет новая волна мирового кризиса. Она будет сильнее, чем в 2008 году. А экономика слабее. Власть слабее. Напряжение в мире жестче.

Это не оставляет сантиментов для государственного лидера относительно своих друзей и знакомых неспособных тянуть функционал управления государством. Украине больше не нужно правительство-презентация. Более того, Украине не нужно государство-презентация не выполняющее базовых государственных функций. Отсюда Украина должна перестать «казаться», поскольку весь мир уже ржет с наших потуг убедить, что мы что-то серьезное, а не полудохлое государство, генерирующее максимально возможный объем идиотизма во Вселенную. Грозный контекст мирового кризиса заставляет, нет, принуждает Украину к тому, чтобы наконец-то "быть". Для начала быть государством, а не импотентом с архаичными костылями «армовира».

Юрий Романенко, политолог, эксперт Украинского института будущего