Глава українського уряду України Олексій Гончарук заявив, що Кабінет міністрів ухвалив рішення для розширення діапазону для мобільного зв'язку

Тепер, за його словами, українці зможуть користуватися інтернетом навіть під час польоту в літаку.

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу КМУ.

Прем'єр також запевнив, що це – «важливий крок до появи якісного інтернету в маленьких селах і віддалених регіонах».

Така заява не залишилася без уваги відомого українського експерта з міжнародної та внутрішньої політики Українського інституту майбутнього, політолога Юрія Романенка.

«В Україні можна буде користуватися інтернетом під час авіаперельотів, – Гончарук. Ну так, ми ж ним так успішно користуємося під час поїздок в авто і поїздах. Таке покриття потужне. Нарешті і під час авіаперельотів!», – поіронізував він, натякаючи на реальну якість покриття інтернетом по країні.

Раніше ми писали, що 2020 рік буде дуже складним для України і Володимира Зеленського. Такий прогноз озвучив Юрій Романенко.

«Тому що всі процеси протікають на тлі економічної ситуації. Наприклад, у металургії погіршилася ситуація, а металургія - це 20% нашого прибутку в економіці. Падіння промисловості відбулося. Тобто є такі грізні сигнали. Зрозуміло, що все це сталося не через Зеленського, це все пов'язано з попередниками, адже економіка живе в довгих циклах», - зазначив політолог.

На його думку, зараз практично нічого не можна змінити, адже влада в нашій країні навіть не хоче побачити і визнати проблеми, які є в Україні.

Нагадаємо, Романенко розніс «голу правду» Порошенка, скандал зі стеженням отримав продовження.

Як повідомляла Politeka, Романенко розніс в пух і прах "геніальні реформи" Гончарука.

Також Politeka писала, що Романенко розніс Вакарчука за корпоратив у Мінську: "Славік - повне...".