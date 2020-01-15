Глава українського уряду України Олексій Гончарук заявив, що Кабінет міністрів ухвалив рішення для розширення діапазону для мобільного зв'язку
Тепер, за його словами, українці зможуть користуватися інтернетом навіть під час польоту в літаку.
Про це повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу КМУ.
Прем'єр також запевнив, що це – «важливий крок до появи якісного інтернету в маленьких селах і віддалених регіонах».
"Потворне видовище": Галкін публічно змішав з брудом російську владу
Безсоромна фаворитка Кіркорова влаштувала відверту фотосесію прямо у ванній: «Ух, гаряче»
Вакарчук осоромився відразу після повернення з Таїланду: "Вивели з жінкою"
"Чорний ящик" розкрив таємницю катастрофи в Ірані: відео, яке пояснює все
Така заява не залишилася без уваги відомого українського експерта з міжнародної та внутрішньої політики Українського інституту майбутнього, політолога Юрія Романенка.
«В Україні можна буде користуватися інтернетом під час авіаперельотів, – Гончарук. Ну так, ми ж ним так успішно користуємося під час поїздок в авто і поїздах. Таке покриття потужне. Нарешті і під час авіаперельотів!», – поіронізував він, натякаючи на реальну якість покриття інтернетом по країні.
Раніше ми писали, що 2020 рік буде дуже складним для України і Володимира Зеленського. Такий прогноз озвучив Юрій Романенко.
«Тому що всі процеси протікають на тлі економічної ситуації. Наприклад, у металургії погіршилася ситуація, а металургія - це 20% нашого прибутку в економіці. Падіння промисловості відбулося. Тобто є такі грізні сигнали. Зрозуміло, що все це сталося не через Зеленського, це все пов'язано з попередниками, адже економіка живе в довгих циклах», - зазначив політолог.
На його думку, зараз практично нічого не можна змінити, адже влада в нашій країні навіть не хоче побачити і визнати проблеми, які є в Україні.
Нагадаємо, Романенко розніс «голу правду» Порошенка, скандал зі стеженням отримав продовження.
Як повідомляла Politeka, Романенко розніс в пух і прах "геніальні реформи" Гончарука.
Також Politeka писала, що Романенко розніс Вакарчука за корпоратив у Мінську: "Славік - повне...".