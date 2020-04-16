"Какой Президент, какие депутаты, такое и Правительство с программой"

Если охарактеризовать проект программы деятельности Правительства Шмыгаля в трех словах, то это - лаконично, обще и абстрактно

Об этом рассказал политик и лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко, пишет Знай.

Радует своеобразный лозунг Программы: "Никого не оставить в стороне". Ибо какой лозунг - такая и программа. Кто эти никого и что такое в стороне в документе не сказано, отметил лидер политической партии "Рідна країна" Николай Томенко.

Итак, документ за который должна жить государство и народ, по меньшей мере один год, не содержит ни одной цифры, ни одного механизма исполнения и ни одного ответственного за ее реализацию.

Зато в документе на 10 страницах большими буквами и с большими интервалами предлагается банальный набор задач из студенческих рефератов по экономике, праву и политологии.

Среди этих абстрактных задач на все времена и для любых народов 20 раз использовано слово обеспечение, 12 раз - слово создание и с десяток - внедрение, поддержка и тому подобное

И после всей этой абстрактно-политологической беды, так будто по-приколу - наша программа реалистична?!

Ну не клоуны?!

Но что тут поделаешь!

Какой Президент, какие депутаты, такое и Правительство с программой!

П.С. И чтобы на позитиве закончить.

Правительство Шмыгаля, в отличие от Правительства Гончарука, не выделяло бюджетных средств на изготовление слайды своей программы для презентации в Верховной Раде.

Есть, все-таки, изменения к лучшему!

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