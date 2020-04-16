Если охарактеризовать проект программы деятельности Правительства Шмыгаля в трех словах, то это - лаконично, обще и абстрактно
Об этом рассказал политик и лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко, пишет Знай.
Радует своеобразный лозунг Программы: "Никого не оставить в стороне". Ибо какой лозунг - такая и программа. Кто эти никого и что такое в стороне в документе не сказано, отметил лидер политической партии "Рідна країна" Николай Томенко.
Итак, документ за который должна жить государство и народ, по меньшей мере один год, не содержит ни одной цифры, ни одного механизма исполнения и ни одного ответственного за ее реализацию.
Зато в документе на 10 страницах большими буквами и с большими интервалами предлагается банальный набор задач из студенческих рефератов по экономике, праву и политологии.
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Среди этих абстрактных задач на все времена и для любых народов 20 раз использовано слово обеспечение, 12 раз - слово создание и с десяток - внедрение, поддержка и тому подобное
И после всей этой абстрактно-политологической беды, так будто по-приколу - наша программа реалистична?!
Ну не клоуны?!
Но что тут поделаешь!
Какой Президент, какие депутаты, такое и Правительство с программой!
П.С. И чтобы на позитиве закончить.
Правительство Шмыгаля, в отличие от Правительства Гончарука, не выделяло бюджетных средств на изготовление слайды своей программы для презентации в Верховной Раде.
Есть, все-таки, изменения к лучшему!
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