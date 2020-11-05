В партии "Слуга народа" наметился серьезный раскол

Об этом пишет в своем Телеграме Анатолий Матиос. Далее проводим слова автора без изменений.

Два одиозных служки народа Александр Юрченко, заподозренный НАБУ коррупционер уже без браслета (который вернулся сегодня кнопкодавить в Верховную Раду) и Гео Лерос подрались!

Лерос ехидно спросил Юрченко, где его браслет, а тот обозвал его «Део Ланосом»!

И пошло поехало...Теперь оба жалуются!

И бюджетный кодекс завалили!

Скоро служки стенка на стенку полезут, воплощая свой же лозунг «сделаем их вместе»!

Анатолий Матиос украинский юрист, кандидат юридических наук

Напомним, грядет роспуск Рады, демарш "Слуг" против Зеленского набирает обороты.

Как сообщала Politeka, в провалившейся "Слуге народа" заявили о довыборах, когда погонят на участки.

Также Politeka писала, что Богдан нашел виновного в поражении "слуг народа" на местных выборах.