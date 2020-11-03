Глава государства Владимир Зеленский пригрозил Верховной Раде, которая не желает поддерживать закон о роспуске КСУ

Об этом президент заявил в эфире телеканала ICTV.

Он предупредил, что Парламент будет распущен, если кризис вокруг Конституционного суда перейдет в "политический коллапс".

На вопрос ведущего политического ток-шоу, если Парламент не проголосует за его законопроект о роспуске КСУ, готов ли он распустить Верховную Раду, Зеленский ответил следующее: "Очень сложная история".

"Если будет так, что это будет политический коллапс и реальный политический конфликт, и я увижу, что нет поддержки в Верховной Раде, а "слуги народа" понимают, что они благодаря мне и поддержке народа стали депутатами, и они должны понимать ответственность. И если мы пойдем вразрез, то будем выходить из этого глухого угла даже таким путем, как вы сказали", – уверенно добавил глава государства в эфире телеканала.

На фоне заявления Зеленского в рядах "Слуги народа" назревает настоящий раскол. Депутаты отказываются поддерживать законопроект президента, который, по их мнению, лишь усилит конституционный кризис.

По словам нардепа Александра Качуры, он не будет голосовать за этот законопроект, даже если его исключат из фракции, пишет Цензор.Нет.

"...Я считаю, что мы усилим этот сценарий, если примем решение, которое приведет к еще большей дестабилизации. Я не буду голосовать за законопроект президента даже если меня исключат из фракции и разгонят парламент. И многие наши депутаты поступят также", - заявил он в общении с журналистами.



Он также добавил, что с коллегами планируют поддержать законопроект, который был предложен спикером Дмитрием Разумковым.

Также в Раде готовят обращение к судьям КСУ с предложением добровольно сложить полномочия.

Напомним, Владимир Зеленский увольняет судей КСУ после демарша.

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