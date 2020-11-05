Если бы партия «Слуга народа» правильно построила избирательную кампанию на местных выборах, президенту не пришлось бы кататься по стране и проверять строительство дорог

Об этом бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан рассказал в интервью изданию «Украинская правда». Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз.

По его словам, тогда бы все делали сами кандидаты, докладывая главе государства, что не так.

«Я этого не говорил никогда во время избирательной кампании, но все-таки: что проверял президент?.. Количество самосвалов? Качество бетона? В чем смысл? Связь президента с местной избирательной кампанией там? Вот если бы кандидат в мэры, кандидат в областной совет, приехал, и даже с президентом тоже - это была бы передача рейтинга. Как бы они так проверяли», – объяснил Богдан.

По его словам, эти поездки были лишними.

«Так можно же просто во дворе Офиса президента поставить "зеленку" и можно и виды менять, хоть Сан-Франциско ставить. Чего туда ехать? Самолеты гонять туда-сюда. В чем прикол?».

Анализируя провал «СН» на местных выборах, Богдан дал пояснение, почему на местах остались практически все те же градоначальники:

«Они зарекомендовали себя, у них там нет глобальных коррупционных скандалов, они известны местным людям, которые там живут».

Он уверен, что готовиться к выборам на местах нужно было не присыланием из центра смотрящих, которые выбирали кандидатов на местах и уезжали, а совсем иначе.

«Надо было брать местные штабы и брать местного губернатора. Потому что в результатах местных выборов заинтересован только губернатор, ему потом в этой области, с этой областным советом и этим ОТГ работать», – подчеркнул Богдан.

Крах «Слуги народа» он назвал личным провалом президента.

«К сожалению, команда Владимира Александровича и он сам не поняли этого. И то, что делалось на местных выборах, это абсолютный его личный провал. Он неправильно построил систему координат избирательного штаба».

Напомним, Богдан раскрыл подробности о пари между Филатовым и Зеленским.

Как писала Politeka, Богдан набросился на Зеленского, не подбирая слов.

Также Politeka сообщала, что Богдан резко уколол Зеленского.