Кого и когда украинцы будут избирать

Украинцев предупредили об очередных довыборах в Верховную Раду

Такое заявление сделал глава "Слуги народа" Александр Корниенко в эфире телеканала 1+1.

По его словам, довыборы в Парламент могут состояться уже в марте при условии, если на мажоритарных округах избранные там народные депутаты пойдут в местную власть.

"О кадровых выводах партийных - они будут сделаны. Будут партийные конференции, так как в конце марта будут довыборы по тем округам, где народные депутаты пошли в местную власть", - предупредил нардеп в эфире телеканала.

Как утверждает Александр Корниенко, довыборы могут пройти в округе №87, который сейчас представляет нардеп от "Слуги народа" Зиновий Андрийович, а также в округе №184, от которого в Парламент попал представитель депутатской группы "За будущее" Игорь Колыхаев.

"Там, возможно, будут довыборы, возможно, еще где-то мажоритарщики пойдут в местную власть. У нас сейчас два дня голосования - это в марте, людей уже готовим предварительно морально, будут довыборы. Соответственно, будут партийные съезды в январе, и мы там также будем принимать кадровые решения, связанные с результатами выборов", - резюмировал Корниенко, анонсируя довыборы в Верховную Раду.



"Ожидаем новых клипов", "Не думаю, что есть хоть какие-то шансы, варианты, возможности для "слуг народа" улучшить ситуацию на следующих выборах без массовых

посадок коррупционеров с прошлой власти, которые сидели "на схемах", - отреагировали украинцы в комментариях.

Ранее мы рассказывали о провале "Слуг народа" на местных выборах, которые проходили 25 октября.

Кандидаты от пропрезидентской партии "Слуга народа" на мэрских выборах в крупных городах заняли вторые, третьи и более низкие места и могут рассчитывать в лучшем случае на выход во второй тур.

Напомним, зашкваренные "Слуги народа" придумали, каким еще налогом обложить украинцев

Как сообщала Politeka, пристыженный глава "Слуги народа" покаялся перед украинцами.

Также Politeka писала, что скандал с "рабочей бабой" из "Слуги народа" не утихает, появилось признание.