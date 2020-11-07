В офисе президента Украины планируют создать свободную экономическую зону (СЭЗ) не только на Донбассе, но и в одной из областей Западной Украины. Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал в интервью на "1 +1".

По его словам, решение о создании СЭЗ окончательно еще не принято и эту идею будут обсуждать на уровне экспертов и парламента. "Мы считаем, что изначально это проект для привлечения инвестиций, для того, чтобы восстановить и сделать из этого депрессивного района такой, что процветает, который еще предоставил бы сегодня мощную поддержку украинской экономике в целом", - заявил глава ОП.

По словам Андрея Ермака, подобное предложение будет сопровождать "сшивание" Украины. Иначе говоря, это даст толчок для экономического развития не только для восточных регионов, но и для западных.

Но давайте посмотрим историю этого вопроса. Первое, на чем я хотел бы акцентировать ваше внимание, что когда речь идет о свободной экономической зоне на территории Донбасса, не устанавливаются четкие географические границы этой СЭЗ. Дело в том, что Донбасс - это сокращенное название Донецкого угольного бассейна. Восточный Донбасс-это угледобывающий регион в составе Ростовской области Российской Федерации. Зато Западный Донбасс - угледобывающий регион в составе Днепропетровской области Украины.

Поэтому,когда Андрей Ермак говорит о создании экономической зоны на Донбассе, хотелось бы услышать о географические границы этой свободной экономической зоны.

Стоит заметить, что во всем мире СЭЗ создаются на небольших территориях. Так, например, площадь китайской СЭЗ Шэньчжэнь-493 кв. км. Кстати, согласно украинскому под промышленно-производственной особой экономической зоной стоит понимать участок территории площадью не более 20 км2. А технико-внедренческой зоной признают участки территории общей площадью не более 2 км2.

Примечательно, что в свое время уже был опыт создания некоего "еврорегиона "Донбасс". 29 октября 2010 года в городе Луганске губернатором Ростовской области РФ Василием Голубевым и председателем Луганской областной госадминистрации Украины Валерием Голенко был подписан договор о создании "еврорегиона "Донбасс" . В феврале 2011 к "еврорегиону "Донбасс" присоединилась Донецкая область. В декабре 2012 года присоединилась еще и Воронежская область. Суммарная площадь областей-членов так называемого "еврорегиона" составляла примерно 127 тысяч км2, а численность населения - 11,5 млн. лиц.

Так называемый "еврорегион Донбасс" создавался с целью всестороннего экономического развития,коммуникации, транспорта и связи. Среди прочего, в рамках проекта планировалось улучшение качества жизни населения путем увеличения занятости.

Кстати, для решения этих вопросов, начиная с 1998 года на территории Луганской и Донецкой областей были созданы сразу несколько специальных (свободных) экономических зон. В частности в Донецкой области-на территории 22 городов и 5 районов, и на Луганщине в 6 городах и 3 районах. По итогам их деятельности на территории Луганской области было привлечено лишь $3,8 миллиона прямых иностранных инвестиций и создано 64 рабочих места из 1500 запланированных.

На данный момент оккупированная Луганская область, по степени инвестиционной привлекательности, находится на 23 месте, то есть предпоследнем.

В отношении планов по созданию свободной экономической зоны (СЭЗ) не только на Донбассе, но и в одной из областей Западной Украины. По мнению Ермака, "эти две экономические зоны (на Донбассе и Западной Украине) должны сработать на объединение страны и равенство возможностей ". Но сейчас на территориях западных областей Украины есть несколько существующих специальных (свободных) экономических зон (СЭЗ) : "Закарпатье", "Курортополис Трускавец" и "Яворов". Для чего тогда выдумывать ровер?

А ровер, то есть, СЭЗ нужны для того, что СЭЗ — это часть территории страны, которая фактически выделена из общей таможенной границы государства. Учитывая предыдущий опыт создания специальных (свободных) экономических зон (СЭЗ) можно констатировать, что к началу 2000-х эти зоны стали одним из ключевых факторов по минимизации налогообложения. Международный валютный фонд тогда констатировал, что они активно использовались для уклонения от налогов и контрабанды товаров. Так называемые экономические зоны превратились в черные дыры по легализации серых контрабандных схем.

Подытоживая отмечу, что предложение о создании свободных экономических зон свидетельствует о том, что Украина фактически взяла на себя обязательство ратифицировать политическую часть Минских договоренностей, и профинансировать восстановление инфраструктуры и экономики не только контролируемых ВСУ, но и оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. В то же время , отмечу, что Россия оказывается за рамками этого процесса и с нее снимается ответственность, как со страны-оккупанта, за возмещение нанесенных убытков экономике Украины.

Автор Дмитрий Снегирев, историк, сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", специально для Politeka