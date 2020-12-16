За акциями протестов стоит Сергей Левочкин

Об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет политолог Юрий Романенко, далее приводим слова автора.

Дескать, напоминает податковый майдан 2010 года. Моя позиция по этому поводу очень простая - мне глубоко пох@й. Зеленского сразу осенью 2019 года, когда космонавт мсье Гетьманцев начал клепать свои дебильные законы, предупреждали, чтобы не лез к ФОПам и выполнял обещания, данные об упрощении климата для бизнеса. Вместо этого президент ответил п@здежом об инвест-нянях, байками о программе 5-7-9%, ковидных 8000 и прочей откровенной х@йней ( пардон, другого слова нет), которую он несет исключительно потому, что в его нежные уши вкладывает его окружение, которому он доверил управлением государством. Я даже не говорю о позорном законе 1210, брехне по принятии налога на выведенный капитал и прочем "законотворчестве".

Следствие всей этой бурной и часто вредной имитации экономической политики очевидна - Зеленский потерял поддержку миллионов ФОПов и их семей, которую получил в 2019 году. И конечно же этим пользуются Левочкин, Порошенко, Коломойский и вообще все кому не лень. И конечно же, Зеленского будут иметь по полной программе во все щели, пока он пишет свои наивные видосики о том, как жизнь в стране налаживается. Год ФОПы ходили к нему на Банковую, но он ни разу даже не вышел. Азаров выходил на Майдан в 2010 году, но ни одна зеленая улитка не выползла из своей уютную ракушки, чтобы посмотреть в глаза людям, которые на морозе приходили и просили их услышать. И вот теперь зеботня, которую навербовали из порохоботов, приходит и такая делает наивные глазки: "Ой, откуда взялись протесты, кто же их организовал? Наверное Левочкин". Год вы суки не задавали такие вопросы, а тут хуяк и наступило "прозрение". А теперь поздно пугать Левочкиным, Порошенко и кем-то еще. Если бы Зеленский просто выполнял свои обещания, то сегодня ФОПы получили бы вообще налоговые каникулы как в Казахстане на годика два-три.

Будь Зеленский мудрее он пошел бы на такой шаг, потому что пара миллиардов баксов, что собирают с ФОПов это вообще ни о чем для государства в котором на тендерах тырят два ярда в месяц. Начни наводить порядок в государстве, убирай схемы ( не все сразу, а последовательно), дай мелочи налоговые каникулы, чтобы пережить жесточайший ковид-кризис и ты имел бы одни бонусы. Но Зеленский трус. Решения принимать не хочет и не будет. Издержки решили переложить как всегда на мелочь. А потом искренне удивляются, почему их ненавидят как попередников. Ребята, не удивляйтесь, ведь вы и закончите как они. А может еще и хуже с учетом того, что натурборежимили за полтора года.