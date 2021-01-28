По моим экспертным наблюдениям в вашей фракции около 100 "космонавтов", которые искренне полагают, что Народ их любит. Правда воспользоваться моим предложением выделить 1 день и покататься с Анархистом в маршрутках и метро по относительно сытому Киеву пока не рискнул никто из "космонавтов". При этом я обещал своим именем защитить "космонавтов" от эксцессов внезапной народной любви.

Об этом в своем Facebook пишет блогер и политический эксперт Михаил Чаплыга.

Еще у вас около 50 абсолютных ноунеймов, фамилии, которых не знаете даже вы.

Остальные вполне себе ушлые товарищи, трезво осознающие реальность. 2\3 из них понимают, что в лучшем случае они осядут с награбленным в каком-то пригороде и будут там проедать запасы. Иных возможностей планов и перспектив у них нет.

Я надеюсь, что вы воспользовались моим предложением и повысили тариф для Витренки за его назначение с 10 до 20к баксов. Это последний шанс для вас. Больше голосовать за бюджеты вы не будете, а голосований за нового премьера в старой конфигурации тоже не будет.

Математика проста. Никакого большинства у вас нет, поэтому от вас нужно всего 200 голосов. Премия Витренки, украденная у пенсионеров составила 4 миллиона баксов. значит тариф в 20к за голос за 200 кнопок - вполне справедлив (грабь награбленное) и вполне подъемен для персонажа.

А если продешевите или не возьмете - будете глупцами: ваши коллеги уже взяли и клеймо на вас будет независимо от того лично вы взяли или нет - это вы никому уже не докажете. Лучше таки взять...

Лично я всячески буду приветствовать ваше голосование ибо Витренка при Шмыгале это как марганцовка и спичка. Рванет неизбежно, а скандал с голосованием будет перебит более грандиозным скандалом его ухода.

Власть подобно банкам держится на доверии. И власть и банки падают даже тогда, когда они сильны. Если... если уровень доверия пересекает критическую точку. Тогда все бегут снимать вклады.

Не тешьте себя иллюзией о 20% Зеленского - клея, что собрал вас в кучу. Никого он защищать при собственном падении не будет. Тем более вас. Особенно если именно вас можно принести в жертву.

Смотреть нужно в опросах на цифру "среди всех", а там аж 13.4% И это при странном показателе "отказников от опроса" в 2%. Такого не было уже много много лет нигде в мире. Этот показатель колеблется от 20 до 80%.

Это значит, что 13.4 нужно как минимум поделить на 2.

Но и это не важно. Важна тенденция, а она уже закрепилась и до 1 апреля будет только нарастать. Это значит, что максимум к 1 апреля от вашего рейтинга не будет ровным счетом СОВСЕМ НИЧЕГО.

Но и это не главное. В опросах важен не рейтинг, а ответ на вопрос, кто по вашему мнению победит. Это и есть то самое ключевое "доверие". Так вот сейчас вы в точке бифуркации - падающий рейтинг Зе уже сравнялся с растущим суммарным рейтингом оппозиции. И с учетом платежек и тренда до 1 апреля - исход понятен.

Это означает, что сейчас у вас прозвучал выстрел стартового пистолета. Кто первый добежит до банка - тот успеет снять хоть что-то. Кто первый выскочит из фракции группой - тот еще успеет переформатироваться.

Кто первый поймет, что единственное, что им останется - это то, что они нагребли в конверте и украли через схематоз - тот и будет мудр. Что впрочем запустит неизбежный механизм падения и банка и власти.

А всем нам, граждане, я желаю УДАЧНОЙ ОХОТЫ!

Понеслась! Путин и Байден протрубили в горны!