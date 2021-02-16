Народный депутат Украины, лидер партии "Наш край" Сергей Шахов требует отстранить руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации

Об этом нардеп пишет на своей странице в Facebook. Далее приводим слова автора без изменений.

От имени всех жителей Луганщины открыто обратился к Президенту Украины с требованием отстранить от управления областью действующего губернатора.

Сегодня прямо с трибуны зачитал сообщение от жительницы Луганщины. О том, как люди выживают в нищете.

Бабушка, мать и внук сначала по очереди принимают ванну, а потом этой водой убирают и смывают туалет. Для того, чтобы сэкономить на платежке за воду и выжить.

А сколько таких семей живет по всей Украине?

В то же время руководитель области до поздней ночи отдыхает в ресторане.

Делает это вопреки не только человечности и здравому смыслу, но и всем карантинным мерам!

Требуем Президента наконец разобраться в ситуации и уволить главу Луганщины. Если вам не важны нищета людей, сделайте это хотя бы для собственной политической карьеры. Своими действиями губернатор уже привел к падению рейтинга известной всем нам политической силы с 90%+ до 0.5%. Хуже уже некуда!