Народный депутат Украины, лидер партии "Наш край" Сергей Шахов требует отстранить руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации
Об этом нардеп пишет на своей странице в Facebook. Далее приводим слова автора без изменений.
От имени всех жителей Луганщины открыто обратился к Президенту Украины с требованием отстранить от управления областью действующего губернатора.
Сегодня прямо с трибуны зачитал сообщение от жительницы Луганщины. О том, как люди выживают в нищете.
Бабушка, мать и внук сначала по очереди принимают ванну, а потом этой водой убирают и смывают туалет. Для того, чтобы сэкономить на платежке за воду и выжить.
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А сколько таких семей живет по всей Украине?
В то же время руководитель области до поздней ночи отдыхает в ресторане.
Делает это вопреки не только человечности и здравому смыслу, но и всем карантинным мерам!
Требуем Президента наконец разобраться в ситуации и уволить главу Луганщины. Если вам не важны нищета людей, сделайте это хотя бы для собственной политической карьеры. Своими действиями губернатор уже привел к падению рейтинга известной всем нам политической силы с 90%+ до 0.5%. Хуже уже некуда!