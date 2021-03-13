Об этом пишет Павел Аниськович в собственном блоге

Далее приводим слова автора без комментариев, пишет znaj.ua.

На днях пришлось прочитать в сети, что спикер Верховной Рады господин Стефанчук сообщил о якобы "заключенном в отношении него контракте об информационной дискредитации». Прозвучало слово "заказали"!

Жалобы такие не новые. Сразу вспомнился один из бывших премьер-министров. Арсений Петрович крах своей политической карьеры тоже связывал исключительно с дискредитацией политическими оппонентами собственного светлого образа.

Конечно, всякое возможно. Особенно после того как в политических кругах начали обсуждать возможность замены Зеленским главы Верховной Рады (господина Разумкова) на его заместителя (господина Стефанчука). Якобы спикер стал слишком самостоятельным и может начать играть в собственные политические игры. Ну то такое. В зеленой песочнице все вышли из “чеховской “Шинели”. То есть, простите, влезли в политику благодаря Большому телевождю Голобородьку-Зеленскому. Пусть сами разбираются.

Удивляет другое. О какой дискредитации может идти речь? Вот, например, приводятся факты в издании “Багнет”:

По всей стране (согласно Бюджету-2021) уменьшены расходы на науку и образование. Ну, понятно: борьба с коронавирусом, куличи всем надо затянуть. (Хотя судьи, например, не согласились – мол, сильно забідуємо тогда).

Так вот, расходы уменьшили, но есть научное заведение которое наоборот – получил увеличение. Думаете, медицинский? А не угадали! Национальная академия правовых наук Украины.

При чем тут Руслан Стефанчук? А он с недавних пор (с ноября 2020) академик этой замечательной академии. Компанию ему там составляют такие персонажи отечественного политического паноптикума, как Степан Гавриш, Сергей Кивалов, Владимир Литвин, Виктор Медведчук. А Руслана Алексеевича еще и наградили премией имени Ярослава Мудрого. Решением Комитета по присуждению премии имени Ярослава Мудрого, который создается в соответствии с совместным решением президиума опять-таки НАПН, а также ученого совета Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Сплошное издевательство над княжеским именем.

А Ярослав Мудрый кстати, в реале вовсе не был этаким тихим ласковым дядей, каким его часто изображали в книжках и фильмах. И что-то мне подсказывает, что этих парней, которые регулярно злоупотребляют его именем, он бы, ну... наказал. Кому-то голову отрубил, кого-то в подземную тюрьму отправил. Он в такую родного брата засадил – и тот 23 года оттарабанил. А тут-медведчуки, киваловы и “примкнувший к ним Стефанчук”.

Кстати, еще о братьях. Брат Руслана Алексеевича – Николай Алексеевич получил (тоже в ноябре 2020-го) степень доктора юридических наук в Научно-исследовательском институте частного права и предпринимательства имени академика Ф. Г. Бурчака. Что за заведение, спросите? А это структурное подразделение той же НАПНУ, то есть Национальной академии правовых наук Украины.

Ну что ж, почетные звания и степени раздали – получайте деньги из бюджета. Короче, всех НАПНули.

Так о какой "дискредитации"речь? Что тут можно дискредитировать? И кого?

А есть же еще история с получением денежной компенсации за жилье. Когда в 2019 году Руслан Алексеевич пытался взять из госбюджета 20 тысяч за квартирование у собственной тещи.

И еще штришок: "новые лица" ЗЕ-команды, в частности братья Стефанчуки, пришли в политику во времена прошлой власти. Руслана Алексеевича привлек в Киев министр правительства Гройсмана Степан Кубив. Старший брат потянул за собой младшего – Николая. И пошло-поехало. Не успел Николай трудоустроиться старшим научным сотрудником Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, как уже в октябре 2016 г. указом Президента Украины П. Порошенко ему присваивается почетное звание «Заслуженный юрист Украины». А в 2017 г. были оценены и заслуги Руслана Стефанчука, он получил почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники Украины» .

Через некоторое время Стефанчук-старший стал заместителем директора Национального офиса интеллектуальной собственности (НОИВ), созданного по приказу того же Степана Кубива. Сразу же к Ноев трудоустроился и Стефанчук-младший: сначала начальником юридического отдела, потом-заместителем директора.

Современные "рабочие" династии? Братья Литвины, братья Стефанчуки ... всеядны, готовы служить любой власти, лишь бы давали должности и возможность дерибанить государственные деньги…

“Дискредитация”? Да там негде тавра ставить!