В программе «Суть событий» журналистка Катерина Котенкова рассказала про перспективы пенсионных нововведений.

«Пенсии по 7000 гривен как обещают в правительстве, будут ли люди получать такие пенсии? Если вы, допустим, будете копить средства 15 лет с зарплаты в 13 тысяч гривен, то ежемесячно нужно будет отчислять по 260 гривен. Еще столько же добавит ваш работодатель. За год набежит 6240 гривен, а за 15 лет – 93,6 тысяч», - отметила Котенкова.

По словам журналистки, на пенсии по 3,5 тысяч гривен, в качестве доплаты к основной пенсии по возрасту (чтобы в итоге получать 7 тысяч), этих накоплений хватит чуть больше чем на два года. Понятно, что расчеты очень условные, накопления могут увеличиваться по мере роста зарплат. Но все равно выйти на доплаты хотя бы по 3,5 тысячи в течение 10-20 лет при нынешнем уровне зарплат совершенно нереально. Для этого нужно получать зарплату в пять раз больше как минимум (то есть от 75 тысячи гривен в месяц и выше). Сейчас, такую в Украине имеет ничтожный процент населения.

«Теперь о солидарной пенсионной системе, Бюджет ПФ на год – порядка 500 млрд гривен. При этом в бюджет заложены средства на покрытие дефицита Фонда в размере 195 млрд. Дефицит всегда большой. Идет недобор по ЕСВ, а с учетом того, что официально трудоустроенных работников больше не становится, эти проблемы будут с каждым годом лишь усугубляться. Вот государство и хочет ввести накопительные пенсии. Но смотрите, если у ПФ заберут 2% ЕСВ, то его дефицит еще больше вырастет, и погашать его придется из бюджета. Это нагрузка, которую вряд ли потянут», - подчеркнула Котенкова.

Также журналистка добавила, что в последующем деньги можно будет передавать по наследству (скажем, если человек умрет до выхода на пенсию или не успеет израсходовать средства). Также при выходе на пенсию можно будет решить – забрать всю сумму сразу или распределить ее на ежемесячные выплаты. Солидарная и накопительная система будут работать параллельно, то есть, человек, выйдя на заслуженный отдых, станет получать и «обычную» пенсию от государства, и накопленную им самим.

Напомним, Politeka публиковала заявление Котенковой, что фактически пенсионерам приходится выбирать: оплачивать коммуналку или покупать еду.

Ранее Politeka распространяла, что Котенкова рассказала о масштабах коррупции.



