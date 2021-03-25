В 2016 году строительство Кременской ТЭС удалось заблокировать. Строительство этой ТЭС объясняли тем, что якобы Луганская область находится в режиме энергетического острова и не связана с едиными энергетическими системами Украины. Об этом рассказал в программе «Политика наизнанку» политический эксперт, сопредседатель ГИ «Правое дело» Дмитрий Снегирев.

«На тот момент в Луганской области единственным источником энергии была Луганская ТЭС расположенная в городе Счастье, которая давала электрический ток как на контролируемые территории, так и не контролируемые», - сказал политолог.

Снегирев задался вопросом, возникшим у него еще в 2016 году, для чего строить Кременскую ТЭС, которая фактически дублирует работу Луганской ТЭС. Энергетический потенциал до 2014 года в сравнении с 2016 годом был разный. Тогда мощности Луганской ТЭС хватало для того, чтобы обеспечить функционал работающих предприятий.

«Большинство предприятий на оккупированных территориях просто прекратили свое существование, как и загруженность предприятий на контролируемых территориях оставляет желать лучшего. Странным образом, объясняя необходимость строительства, нам говорят о том, что надо решить вопрос альтернативного источника питания, вроде бы надо подключить Луганскую область к единой энергосистеме», - сказал эксперт.

Снегирев рассказал, что в сентябре 2017 Министерство временно оккупированных территорий отчитывается о том, что Луганская ТЭС присоединена к единой энергетической системе. Эту информацию подтвердил господин Насалик, тогдашний министр энергетики.

«Поэтому и возникает вопрос, если вопрос присоединения Луганской ТЭС к энергетическому острову Украины был решен, то для чего строить Кременскую ТЭС?», - резюмировал политический эксперт.

Напомним, Politeka сообщала со слов Снегирева о разногласиях в заявлениях украинской делегации в трехстороннем процессе переговоров.