Журналистка Катерина Котенкова в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала о проблеме воровства в сфере ЖКХ и объяснила, что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию.

«Нужно взять под контроль тех, кто потенциально может воровать. То есть, руководителей предприятий ЖКХ. И здесь важно придумать, как все правильно сделать. В первую очередь сделать нормальный сервис в ЖКХ. И с этим сталкивался каждый. Добиться порядка невозможно. Даже на элементарном уровне. Не дозвониться в службу, когда это экстренно нужно, а уж чтобы решить проблему, так это вообще сложно, я уже молчу о том, что качество хромает на обе ноги, а тарифы при этом повышаются», - заявила журналистка.

Далее, по словам Котенковой, нужно сократить количество отвечающих: должны быть только сертифицированные государством люди, отвечающие квалификационным требованиям, которые знают, как предоставлять услуги, соответствующие всем параметрам качества, количества и бесперебойности, и которые будут понимать, что государство может лишить их сертификата за нарушения в интересах олигархов.

«Собственно сами тарифы. Нужно ужесточить порядок формирования тарифов, закрыть все возможности, способствующие воровству, ввести контроль соответстввия хозяйственных трат предприятий структуре их тарифов. А так же ввести уголовную ответственность за нецелевые траты тарифных средств. Будут понимать, что есть определенная сумма, которую нужно потратить на то и на то и все. Шаг в лево, шаг в право будет виден невооруженным взглядом, тогда все будет прозрачно и без обмана. Никаких скрытых тарифов, дополнительных тарифов, цен за услуги и так далее», - говорит Котенкова.

Также, по ее мнению, нужно создать условия для развития конкуренции на потенциально конкурентном рынке обслуживания многоквартирных домов и усилить государственное регулирование рынков природных монополий, чтобы улучшить качество услуг.

«Систему ЖКХ изменить, как видите можно, но это же все нужно сделать. А для этого нужно все менять. Поменяется ли что-то или останется все, как есть – время покажет», - подытожила Котенкова.

Напомним, Котенкова сообщила, что прожиточный минимум собираются повысить .