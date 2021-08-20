"І те маємо знати: доки сили наші
об'єднані, ніхто не зможе подолати нас".
Велесова книга (д. 35 - Б)
Український народ має давно багату історію. Наша держава зазнала, як розквіту, так і занепаду. Земля України свята й неподільна, яку зараз продають "Слуги" В.Зеленського. Тому, що за неї віддали життя патріоти України, без яких Україна б не відбулася.
Згадаймо мудрого козацького Гетьмана державотворця Д.Вишневецького (Байду), якби не він, не було б і України. Згадаймо гетьмана Виговського, людину національної ідеї, який в 1659 р. вщент розгромив стотисячну російську армію.
Друга Пугачевой и Киркорова парализовало, счет идет на дни: "Шансов на выздоровление нет"
Новый сезон "Танців з зірками", рассекречены все члены жюри: "Господи, как постарел..."
Скандал Никитюк и Дурнева вышел на новый уровень, зацепило Полякову и Осадчую: "Ты со своим ростом..."
Новая участница "Танців з зірками" сбросила 30 килограммов, и теперь это другой человек: "Ах, Настенька..."
Хименес-Браво из "Мастер Шеф" признался, почему ему сложно работать с украинцами: "К сожалению..."
Українці живуть на своїй землі мільйони років, мають свою мову, свою віру, пісні, звичаї, свою міфологію й символіку, одяг і архітектуру. За часів Київської Русі український народ входив на рівних правах до найрозвинутіших народів Європи. Функціонували міжнародні торгівельні зв'язки. Але могутня цивілізована країна зазнала лиха татаро-монгольскої навали. Настали століття пітьми. І все ж український народ вижив і знову виборов свою державність. Уклав угоду з Росією про взаємодопомогу. Україна була швидко перетворена на південну околицю Росії. І в такому безправному становищі вона знаходилась до недавнього часу.
Проголошення Акту про Незалежність України і підтримка його народом першого грудня 1991 року відкрила широку дорогу до розбудови своєї держави і дала можливість ввійти у світове співтовариство та цивілізацію.
Український народ має повернутися до своєї історії, пізнати велич української нації і разом боротись за розбудову своєї незалежної держави. Ні про жодні федерації на терені України не може іти мови.
Маючи найбагатші у світі землі, природні багатства, великий розумовий потенціал - Україна з часом стане великою Державою миру, добробуту і краси.
"То стрепенись, народе мій,
од сплячки і в злагоді
йди під стяги наші"
"Велесова книга"
(д.7- 2)
Український Журналіст Павло Ільюша