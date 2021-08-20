"І те маємо знати: доки сили наші

об'єднані, ніхто не зможе подолати нас".

Велесова книга (д. 35 - Б)

Український народ має давно багату історію. Наша держава зазнала, як розквіту, так і занепаду. Земля України свята й неподільна, яку зараз продають "Слуги" В.Зеленського. Тому, що за неї віддали життя патріоти України, без яких Україна б не відбулася.

Згадаймо мудрого козацького Гетьмана державотворця Д.Вишневецького (Байду), якби не він, не було б і України. Згадаймо гетьмана Виговського, людину національної ідеї, який в 1659 р. вщент розгромив стотисячну російську армію.

Українці живуть на своїй землі мільйони років, мають свою мову, свою віру, пісні, звичаї, свою міфологію й символіку, одяг і архітектуру. За часів Київської Русі український народ входив на рівних правах до найрозвинутіших народів Європи. Функціонували міжнародні торгівельні зв'язки. Але могутня цивілізована країна зазнала лиха татаро-монгольскої навали. Настали століття пітьми. І все ж український народ вижив і знову виборов свою державність. Уклав угоду з Росією про взаємодопомогу. Україна була швидко перетворена на південну околицю Росії. І в такому безправному становищі вона знаходилась до недавнього часу.

Проголошення Акту про Незалежність України і підтримка його народом першого грудня 1991 року відкрила широку дорогу до розбудови своєї держави і дала можливість ввійти у світове співтовариство та цивілізацію.

Український народ має повернутися до своєї історії, пізнати велич української нації і разом боротись за розбудову своєї незалежної держави. Ні про жодні федерації на терені України не може іти мови.

Маючи найбагатші у світі землі, природні багатства, великий розумовий потенціал - Україна з часом стане великою Державою миру, добробуту і краси.

"То стрепенись, народе мій,

од сплячки і в злагоді

йди під стяги наші"

"Велесова книга"

(д.7- 2)

Український Журналіст Павло Ільюша