Об этом пишет бывший спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков на своей странице в Facebook

Посетил одно из самых ярких выставочных событий мира - Экспо-2020, которое проходит в Дубае. Ее цель - углубление сотрудничества между странами, развитие инноваций и поиск новых идей.

Тема выставки - «Соединяем умы, создаем будущее». Несмотря на то, что пандемия внесла свои коррективы, рад, что такое важное событие происходит и Украина принимает в нем активное участие.

Убежден, для нашего государства это прекрасная возможность повысить инвестиционную привлекательность и привлечь дополнительные инвестиции. Для этого мы должны делать все для развития нашего экономического и культурного потенциала, а также налаживать взаимодействие со многими странами мира на разных уровнях!