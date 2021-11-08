Эксперт Украинского института будущего, депутат Верховной Рады VIII созыва Игорь Попов рассмотрел вопрос о том, к каким политическим последствиям может привести киевский митинг за права.

Свой комментарий он дал в программе «Романенко. Беседы».

«Это акция за свободу, акция за права. Когда этим летом наш институт проводил исследование, то главным нашим достижением за тридцать лет все называли свободу. Украинцы за тридцать лет привыкли к свободе. А сейчас права остаются только для определённых групп. Люди боролись за трудовые и социальные права, за выходные и отпуска. Теперь они превращаются в ничто, и не только у нас, но и во всём мире. Но теперь из-за коронавируса у нас пришлось закручивать гайки – а мы упёрлись в население, которое привыкло к вольнице. Оно задаёт массу адекватных вопросов: например, где статья Конституции, по которой ни одна группа не должна получать привилегий», - отмечает гость программы.

Это, по его мнению, особенно характерно для нашей страны.

«Украинцам нельзя сказать: забудьте о Конституции, забудьте о правах, сейчас в мире другой тренд. Ни в Европе, ни в Америке уже нет прежних прав. По всему миру идёт «Игра в кальмара». Люди этого не понимают – и задают вопросы власти. Бунты идут по всей Европе, но в Украине недовольных вакцинацией и карантинными ограничениями гораздо больше», - говорит Игорь Попов.

Как сообщает Politeka, ранее он утверждал, что Украина слишком много сделала для своего прозападного курса, чтобы теперь отказаться от него.

Также Politeka сообщала, что Попов дал свой комментарий по поводу оффшорного скандала.