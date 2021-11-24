олитолог Михаил Чаплыга рассказал о схеме, которая, по его мнению, лежит в основе украинской политики практически на всём протяжении независимости нашей страны.
Свой комментарий он дал в программе «Чаплыга без вопросов».
«В основе украинской политики лежит Гольфстрим – круговорот горячего и холодного. Эту схему придумала бывшая партийная номенклатура, которая в 1990-е годы срослась с бандитами. Теперь бандиты 90-х носят галстуки и называются олигархами. Теперь они стали респектабельными, они вышли на IPO. А эта схема работает следующим образом. Берётся кукла, её приводят к власти. Но для чего её привели? Чтобы жрать вкусно. Этим они и занимаются. Украина – страна настолько богатая, что её 30 лет грабят, а до сих пор ещё что-то осталось. Так вот, и при этой кукле они ничего не добавляют, а только отнимают. Что происходит с народом? Народ, естественно, озлобляется», - рассказывает политолог.
Но, по его словам, озлобляется он именно на «куклу», а не на действительных виновников своего бедственного положения.
«Рано или поздно олигархи решат: эта кукла уже не годится, нужна новая. И появляется новая кукла. У неё ноль узнаваемости, ноль рейтинга – но и антирейтинга тоже ноль. Из неё можно вылепить что угодно. А прежняя кукла уже скомпрометирована, и новая поднимается на противопоставлении ей. Так и действует украинский политический Гольфстрим», - говорит Михаил Чаплыга.
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Как сообщает Politeka, ранее он отметил, что рейтинги новых кандидатов формируются из антирейтингов действующих руководитилей.
Также Politeka сообщала, что Чаплыга прокомментировал ситуацию с мигрантами на границе Польши и Беларуси.