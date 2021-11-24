Журналистка Любовь Завальнюк объяснила, почему облгазы требуют увеличения тарифа на доставку газа, и какие реальные предпосылки повышения цен, а также рассказала, как выбрать надежного поставщика.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» на канале Знай.ua.

«В Украине облгазы на своих сайтах опубликовали предложения повысить тарифы на доставку газа в 2-4 раза. Инициативу после обсуждения должна еще утвердить профильная комиссия. Однако «Нафтогаз», не дождавшись выводов регулятора, поспешил заявить, что новость о резком рост цен – фейк», - рассказала Завальнюк.

Она отметила, что эта компания не имеет никакого отношения к работе облгазов. При этом, по словам журналистки, в самой комиссии соглашаются, что рост цен будет, но, вероятно, не настолько стремительный, как того хотят облгазы. Завальнюк добавила, что предпосылкой к увеличению тарифа станет стоимость распределения, хотя этого можно избежать способом регулирования цен на газ для облгазов. По ее словам, стоимость распределения примерно на 40% состоит из стоимости технического газа, который нужен облгазам для предоставления услуги, и этот газ они берут у «Нафтогаза».

«Нафтогаз» продает им этот газ по коммерческой стоимости. То есть, не по 7,96 грн, не по 7,42 грн, а, вероятно, как на рынке – за 35-40 грн. Вот и получается, что когда у тебя в себестоимости газ заложен на уровне 5-7 грн, а тебе продают его в 6 раз дороже – ты вынужден поднимать стоимость услуг», - объяснила Завальнюк.

Журналистка напомнила, что всего в Украине газ бытовым клиентам поставляют более 50 компаний, и сравнить цены и тарифные предложения можно на онлайн-ресурсах «ГазПравда» или «Газотека». По ее словам, немаловажно знать, что делать чтобы не заключить контракт с компанией однодневкой или банкротом.

«Заключив не с тем договор можно автоматом попасть к поставщику последней надежды и переплачивать. Тут нужно обратить внимание в первую очередь на то, что ваш поставщик заключил контракты и будет гарантированно получать голубое топливо. Также, выбирая у кого покупать газ, стоит ориентироваться не только на цену, но и на надежность компании. Не заключайте контракт с незнакомыми компаниями, у которых низкая цена», - рассказала Завальнюк.

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