Журналистка Катерина Котенкова объяснила причины низких показателей в Украине касательно уровня пенсионных выплат и прокомментировала необходимость смены пенсионной системы.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

Катерина Котенкова сообщила, что большинство украинских пенсионеров получают пенсию меньше 3000 гривен. Кроме того, добавила журналистка, средняя пенсия - 3 916 грн - составляет лишь 28% от средней зарплаты - 14 045 грн. По ее словам, такие низкие показатели являются результатом нежизнеспособности солидарной пенсионной системы.

«Более того, но даже и эти скромные выплаты Пенсионный фонд не может обеспечить, потому что денег не хватает, и правительству приходится покрывать дефицит. Поэтому в украинской пенсионной системе фактически действует своего рода двойная солидарность, поскольку первая не справляется. После уплаты всех сборов в Пенсионном фонде не хватает денег, чтобы выплатить пенсии всем, поэтому правительство вынуждено покрывать дефицит из государственного бюджета, то есть деньгами всех налогоплательщиков», - рассказала Катерина Котенкова.

Так, отметила она, в проекте бюджета на 2022 год размер Пенсионного фонда запланирован в 531 млрд гривен, из которых 200 млрд — расходы госбюджета. По ее словам, дело не только в демографической ситуации: многие люди работают неофициально.

Катерина Котенкова отметила, что немаловажен также провал пенсионной реформы. По ее словам, каждая новая власть из популистских соображений продолжала использовать солидарную систему, тормозя переход на другую – накопительную. Она напомнила, что,по заявлению министра соцполитики, другими путями выхода из критической ситуации, кроме перехода на накопительную систему, являются либо уменьшение размера пенсийлибо существенное повышение налогов.

«Если ни государство, ни граждане не будут ничего менять, украинская пенсионная система будет продолжать деградировать, демографическая ситуация будет становиться все хуже, а реальная покупательная способность пенсий будет снижаться. Несмотря на номинальные повышения, купить за эти деньги можно будет все меньше товаров и услуг», - заявила Катерина Котенкова.

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