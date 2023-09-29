В цій п‘єсі диригує

сам диявол.

Ліна Костенко.

Время, перелистывая годы, проверяя всё, что произошло за это время в стране, сохраняя в памяти людской лишь те из них, которые согреты чистой любовью к человеку и полные ненависти к рашистам, варварству, путинской агрессии против Украины.

Сейчас мы пониманием, что творцом истории являются народные массы. А понимает ли это гарант нашей Конституции, его «слуги»? О, Гарант, ты в таком тумане! Они идут своей дорогой, заставляют основную массу людей заниматься «муравьиным трудом», добывая себе хлеб насущный, обрекая украинский народ быть питательной почвой. Изверившись в «зелёной власти», мы молча смотрим, как рушится наша страна. Ермаки, подоляки, гетьманцевы, безугловщина и всякая арахамовщина пытаются обосновать своё господство, оправдать свою политику войной и сохранить за собой власть, мол идёт война и всё сейчас «не на часі».



В стране могут состояться выборы, предстоит борьба за власть, кресло президента. Нынешней шайке, державшей власть все эти годы, нужно победить во чтобы то ни стало. Иначе они пропали. Но выход есть! «Слугам народа» нужно хором помыть руки перед своим народом и уйти воевать с российским агрессором. Тогда Вы поймёте, что кровью пахнет только кровь. Несостоятельность «зелёной власти», бездарная кадровая политика, тупость, глупость, которую народ долго терпел – вся эта гниль вырвалась наружу, сея узаконенную коррупцию, страх, боль, нищету. В стране много грамотных, профессионально подготовленных кадров. Но на самые высшие должности берут не украинцев. Страной управляют мальчики-подростки, которыми просто и легко управлять и манипулировать. «Слугам» В.Зеленского всё, другим – вечные ценности.

Что президент оставляет нашим детям и внукам? Мёртвое запустение, развалившиеся сёла и города. Политика для «Слуг народа» оказалась «la fatalite moderne» современным роком. А все грозы для украинцев ещё незримы, они за чертой горизонта.

Изменять страну придётся воинам-героям, которые воюют на фронтах с рашизмом. Они будут внедрять демократические идеи, открывать правду истории, повышая образовательный уровень людей, прогрессивные идеи, торжество разума и справедливости.

Помоги нам, Господи, дабы устояла страны против рашизма, аморальности, лицемерия, коррупции, дозированной правды, против всех мук угнетения, против тарифов, гетьманщины и арахамовщины.

Прости, прости їм, Боже!

Трагічно, несвідомо своєї темноти.

Ліна Костенко.

Журналист Павел Ильюша