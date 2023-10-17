Об этом он рассказал на своем канале.

«У нас было несколько волн, когда мы успешно били в том числе и по военным объектам, по аэродромам, по базам, по железнодорожным узлам, но сейчас этих возможностей станет гораздо больше. Во-первых, мы нарастили собственное производство вооружения, дронов абсолютно разных», - сообщил Борис Тизенгаузен.

Во-вторых, по словам политтехнолога, Украина сейчас получает от западных партнеров немало вооружения, которое также поможет уничтожать стратегически важные объекты в Крыму. Как отметил Борис Тизенгаузен, россияне так испугались наших атак, что уже попрятали все свои корабли, увели их в другую часть полуострова.

«Есть ощущение, что в ближайшее время там удары по кораблям, и штабам, и железнодорожным узлам будут только чаще, точнее, громче и мощнее», - заявил Борис Тизенгаузен.

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