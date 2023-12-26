В цій п'єсі диригує сам диявол

Л.Костенко

Что такое власть? Право и возможность распоряжаться, управлять.

Власть – это идея, которая становится деянием. Какие усилия и деяния несёт власть нашей страны? Развалить страну, экономику, науку, культуру, унизить украинский народ, умножить свои богатства, уехать жить в Америку, Европу. Цели нет иной, как только запрещать и воровать, а слова, реформа, как упоительная отрава. Горестно!

У власти благовидный предлог нарушать свои обещания, всегда найдётся –война, ошибки чиновников, коррупция, просчёты, сепаратисты. Как много предлогов, только продуктивен ли такой подход? «Слуги» В.Зеленского теряют власть, раняют честь.

Сейчас на всех телевизионных каналах, сайтах идёт обсуждение: высказывание Безуглой о деятельности В.Залужного. Эта моль, одев военную форму, возомнила, что она военный стратег, выдвигая, естественно, по указке с офиса президента идиотские инициативы, требуя от генералов вооружённых сил представить ей план замысла войны с россией на 2024 год. Во как!

Уважаемые «патриоты»! С офиса президента. Не трогайте, не смейте, не грязните ни имени, ни чести воинов – героев нашей армии.

Ведь армия и В.Залужный это надежда народа, это вера в людей о перемене украинской судьбы, надежда на победу, на мир и социальную справедливость. В.Залужный – лицо нации, личность влиятельная, он оказывает огромное воздействие на людей, воинов-патриотов украинской армии.

А власть и эта арахамовщина и безугловщина – занимаетесь дешёвым поп-популизмом и остаётесь незрелыми в своей шутовской зелёной гурьбе.

И против этой умственной лени, к сожалению, пока нет лекарств, нет противоядия. Но есть сопротивление общества и воинов-героев. Тяжело вообразить, когда такие люди, как ермаки, подоляки, арохамовщина и безугловщина могут пригодиться верности долгу, чести, стране и народу.

Обов'язком загнуздана свобода

не визнає ніяких виправдань

Л.Костенко

Журналист Павел Ильюша