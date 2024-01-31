Що жде тебе, народе?

Куди тобі брести?

Л.Костенко.

Украина измеряется высотой нашего неба, шириной нашего поля и рек, красотою души украинского народа. Однако, наша жизнь замулена войной, российской агрессией.

Путинская россия не только уничтожает наши города и сёла морем огня и крови, но и перечёркивает даже наши святыни. Владимир – креститель возвышается перед кремлём, Ярослав Мудрый и его дочь Анна стала русской княжной. В городе Санлисе неподалёку от Парижа на портале основанной Анной церкви возвышается памятник Анне Киевской, под которым написано: «Anna de Kiev, Reine de France». Смысл понятен даже без перевода. Множество примеров в истории Украины должны убедить Европейских лидеров, что европейские связи Украины имеют давнюю традицию. И наши надежды на членство в Евросоюзе вполне оправданы. Однако вернёмся домой в нашу страну. Мы на своей земле и дома, как не дома, а в глухой западне, где нет ни радости, ни света. Идёт война, горят города и сёла, украинский народ борется с путинской агрессией и против внутренних врагов, которые действуют в тылу и очень опасны.

Никогда ещё не был наш народ так обезличен, как за эти «зелёные годы». Политика власти – эта тирания та, которая выступает под лозунгом законности и под зелёным флагом справедливости. «Слугам» В.Зеленского, арахамовщине и безугловщине не хватает украинственности, внутренней сопричастности к украинской жизни и её истории. Власть встала на путь нигилистического отрицания всех социальных институтов гражданского общества, всего того, на чём держится человеческая цивилизация. Это образование, наука, культура, безопасность, высокие стандарты жизни и т.д.

Президент В.Зеленский, руководитель офиса А.Ермак не могут объединить и консолидировать украинское общество. В стране коррумпированная власть, постоянно нарушается Конституция.

Куда вы ведёте страну, слепые и глупые поводыри? Какие ценности, идеалы вы исповедуете?

Предсказание будущего – неблагодарное занятие. Судьба Украины в будущем будет зависеть от новой власти, которая будет возвращать страну в цивилизованный мир украинскими кадрами, учёными. Не ждать, что за нас сделают иностранные политики.

Прости, прости їм, Боже!

Трагічно, несвідомо, своєї

темноти.

Л.Костенко

Журналист Павел Ильюша