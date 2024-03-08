Тепер у нас господарями гості

вони людей тут мають за рабів.

Ліна Костенко.

Каждая пришедшая команда к власти дарит нам новые иллюзии. Каждая порождённая иллюзия от офиса президента ермаков, подоляков, стефанчуков, гетьманцевых, арохамов и всякой безугловщины вызывает тупиковые процессы, которые обходятся для страны и народа значительными потерями. Вот она суровая жестокость, где весь смысл страдание людей. Я не оцениваю ситуацию в стране. Это не моё дело. Я лишь отбираю факты, события – стараюсь понять их ход. Офис президента похож на дерево с корнями вверх. В этом гнезде интриг, в этой кузнице заправляет ловкий кузнец. А.Ермак, такой хитромудрый Одиссей, который мечтает быть царём. И куёт для президента такую честь льстивости, что президент запутался в этой сети. За годы своего правления власть принесла печальные «зелёные плоды». Казна опустела, государственные финансы расстроены не без участия Ростислава Шурмы. Вы что, Ростислав, мыслить устали? Займитесь, Господин Шурма, капиталами куда они текут. Подскажу. Пришли ваши те же жулики, коррупционеры, те же воры и всех нас взяли в плен. Повысили налоги, тарифы растут ежедневно, как на дрожжах.

Я понимаю, что каждый имеет право на свои странности. Но сколько можно вам издеваться над своим народом? В стране вырождается элита, идёт кадровая деградация, такая шурмовщина и безугловщина.

Страна во время войны охвачено страхом, тревогой, горем – люди с болью в душе ежедневно хоронят сотни своих сыновей и близких. Что не тропа то гроб, крест, горе. Ветераны войны говорят: «Не будет В.Залужного, его команды, не будет боевой армии». Да, это сильный удар по Украине. Эти уволенные генералы много лет защищали страну и вдруг выбросили. За что? За то, что агрессору не удалось взять страну за три дня. Народ ими гордился, теперь слёзы вместо утешенья. Вот это решение, вот это радость. Бузуглая от радости в трусы намочила. Вот это почин для зелёной команды. А что вы говорили этим людям раньше? Понятно. Ваша политика обман и ложь. Что думают эти люди о случившемся, что сказать тем, которые в могилах, что сказать своим детям, родным.

В.Залужный говорил своим подчинённым такие слова: «Подумай, прежде, чем сделать шаг, тогда безопасно пойдёшь по правильному пути и нога твоя не споткнётся». А вот в Авдеевке, которую удерживали 10 лет, споткнулись. Но это не вина солдат. Всё надо делать вовремя. Все грозы ещё не зримы.

Теперь мы милости ждём от Бога.

Но слышит Бог?

Вестей покуда нет.

З усіх очей дивилась Батьківщина

Вона впізнала. Це був її син.

Л.Костенко.

Журналист Павел Ильюша