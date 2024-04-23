311 голосов отдала Палата представителей США за законопроект H.R.8035 о помощи Украине. Документ говорит о выделении 60,84 миллиардов долларов. Голосование началось в 20:37 по киевскому времени 20-го апреля и завершилось в 20:42 (через 5 минут) победой здравого смысла и справедливости над черствостью, попытками всех запутать и реверансами в сторону рф, в частности, кремля.

Я не раз говорил в различных интервью в течение, если не ошибаюсь, месяцев 7, что дальнейшая помощь Украине от США будет. Я не ошибся, поскольку прекрасно чувствую как наше общество, так и знаю настроения в американском политикуме, частью которого в определенной степени являюсь уже не один десяток лет.

У нас сейчас начинается активная фаза выборов. Они все ближе и ближе. И, по динамике нашей политической кампании, сейчас как раз тот момент, когда важнейшую роль играют результаты опросов общественного мнения, как американцы будут голосовать. Несомненно, тут нашим политикам важно брать позицию поддержки Украины, ведь американцы акцентируют на патриотизме, защите демократии, ценностях, на которых и базируются США.

Наша страна хочет быть ведущей в отстаивании ценностей, связанных со свободой, суверенностью и справедливостью. Это – однозначно важный фактор. Иначе бы спикер Майк Джонсон не повернулся бы, как говорят, на 180 градусов и не стал бы вести себя так, как вел в последнюю неделю до голосования о помощи Украине. Ведь, по сути, ничего же не менялось в его взглядах, которые очень и очень системные. Джонсон, как известно всем, крайне религиозен и крайне протекционистки настроен, мол, сначала нужно решать все вопросы США внутри США, а потом уже обращать внимание (возможно) на вопросы, которые не являются внутриамериканскими. Но, фактор общественного мнения, как мы увидели, круто поменял его подход.

Есть и другие факторы. Пожалуй, были определенные закулисные переговоры, вырабатывались какие-то позиции, которые очертили некий путь, что если в США избирают республиканца, то важно иметь максимально сильную позицию в возможных будущих контактах с россией, чтобы было от чего в случае чего, скажу так, отступить без потерь. Ведь если говорить о том, что никому не нужна эта война, то нужно понимать на основе чего можно решать вопрос о ее прекращении. И тут чем мощнее и агрессивнее будет позиция США, Украины и всего цивилизованного мира, тем больше будет возможностей в итоге добиться главного.

Думаю, военная стратегия тут также сыграла свою роль. Роль сыграла и коммуникация США с Украиной. Все эти факторы объясняют, почему спикер Палаты представителей взял в итоге позицию, которую мы все увидели.

С другой стороны, идеология республиканцев – внутренние вопросы страны и безопасность США. Все, так или иначе, завязывается на ситуации внутри нашей страны. Поэтому, когда вопрос помощи Украины вошел в тесную связку с безопасностью и интересами непосредственно США, то и восприятие ситуации у большинства республиканцев (того же Майка Джонсона) совершенно по-другому отобразилось на их риторике и, главное, действиях. Ведь проблема зацепила США изнутри, а иначе было бы так, как уже было: пусть, мол, там сами разбираются, а с россией США будут решать потом какие-то вопросы без прямой привязки сюда войны. Но, тут так не произошло.

Не думаю, что на позицию Майка Джонсона как-то сильно повлиял Трамп, как об этом пишут в некоторых СМИ. Джонсон скорее сам на себя повлиял. На него также повлияла партия. Майк Джонсон – партийная фигура. Трамп, думаю, тут сильно не вмешивался.

Меня уже спрашивали и американские, и журналисты из ОАЭ, где я сейчас нахожусь в деловой поездке, почему такое агрессивное антиукраинское поведение было у отдельных представительниц Палаты представителей? Почему их правки к голосовавшемуся законопроекту были настолько абсурдными своей антиукраинскостью?

Насколько я слышал, без внешнего влияния тут не обошлось. Такие люди в Палате представителей и сейчас уверены, что в Украине сплошь коррумпированная власть. Они якобы хотят ее как-то, так сказать, прижать. У нас есть целое движение с обеих сторон, которое направлено на разоблачение коррумпированных представителей власти в Украине. С одной стороны, этого можно было ожидать, ведь, давайте прямо говорить, далеко не все в Украине делается прозрачно. С другой стороны, я считаю, что такая антиукраинская риторика в Палате представителей была пролоббирована. Даже если и частично. Не без внешнего влияния, скорее всего.

Кто герой и заслужил звание победителя в этой непростой ситуации в США, которая в итоге привела к позитивному голосованию Палаты представителей за Украину?

Считаю, что героем тут можно назвать все же Майка Джонсона. Он должен был переступить через республиканское меньшинство, которое не хотело голосовать за Украину. Он должен был принять непростое решение, которое объединило демократов и республиканцев. Он должен был отойти от каких-то личных правил и недавних своих позиций. Ему удалось.

Майк Джонсон в итоге переступил через политическую склочность и недалекие примитивные цели отдельных групп своей фракции. Это стало ярчайшим подтверждением тезиса, что Justice will prevail.

Юрий Ванетик, адвокат, политический стратег и член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США)