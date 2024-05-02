І тільки люди зморщили чоло:

Не може бути, щоб таке було.

Ліна Костенко.

Во время войны с российским агрессором мы сталкиваемся с явлением массового героизма украинских воинов, офицеров и генералов. Но сталкиваемся и с равнодушием, легкомыслием, коррупцией, да и страхом.

Есть два рода страдания, одно – малодушное и сентиментальное, спешащее поскорее избавиться от тягостного ощущения и есть другое – сострадание, которое требует действий.

Украинские воины благодарны всем волонтёрам, украинскому народу, которые своими действиями, страдая и сострадая помогают армии, делают всё, что в их силах.

Украина, украинский народ благодарны народу США, Европы и мира за помощь в трудные годы борьбы с путинской агрессией. Море огня и крови затопило нашу землю, люди ищут место покоя и обращают все взоры к народам мира и Европы, надеясь, что они помогут нашим чаяньям обрести надежду, для нашей собственной судьбы.

А теперь давайте вернёмся в свой дом. Мы ждали от «Слуг народа» драму золотую. И что же? Дождались! И, нечего сказать.

Но было же, чего сегодня и в помине нет. Всё, что люди прежде создавали плотины, шахты, фабрики, заводы и чем все гордились столько лет – вы пришли, разрушили, разграбили, снесли, позакрывали, продали, даже надежду робкую украли. И что же? Какой ответ? Вы, что «слуги народа», мыслить устали?

После пяти лет «умственного разврата», людям, вашим избирателям, нечего запомнить, кроме горя, страха, коррупции и скандалов.

Власть оказалась в роли людей, бросающихся вниз головой в пустой бассейн. Вам венец и трон дал украинский народ, а теперь вы стали выше его и забыли про народ, нарушая Закон, Конституцию страны и смеясь сыплете соль мощённой дорогой.

Каждый имеет право на свои странности. Но сколько можно дурачить свой народ.

Война с Россией поставила вопрос и личной ответственности президента за судьбу страны и народа. Какой быть стране во время войны и что будет в будущем? Украинский народ ждёт ответа. Восточное изречение гласит: «Кто если не ты? И когда, если не теперь?»

Наша страна прошла через огромные трагедии: войны, голодомор, репрессии. Народ выстоял, сохранил веру и свободу, верит, что победит и в этой войне.

Хлюпни нам, море, свіжі лави!

О земле, велетнів роди!

П.Тичина.

Журналист Павел Ильюша