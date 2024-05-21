Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что традиционно в россии после деспота к власти приходит человек, который едет договариваться с Западом.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По мнению эксперта, путин намеренно развивает такие тезисы, что его преемник может быть только хуже, мол, а вот он самый лучший, и именно с ним надо договариваться. Вместо этого, утверждает он, надо надеяться, что на место путина сядет человек, который учился за границей, а 95% его окружения как раз и учились за границей, тогда этот преемник первый пойдет к Западу договариваться, мол, ни в чем не виноват, это все путин.

«Вот хочу вас заверить. Почему? Потому что история показывает одно и то же. Когда сдох Сталин, Хрущев первым поехал за границу и начал договариваться. Что, не так было? Так было. История. Я хочу вас заверить, что обязательно будут люди. Главное – чтобы эти люди были не из плеяды путина, это очень важно. Нужно, чтобы это были молодые. А я хочу вам сказать, что там большое количество таких людей», – объясняет Георгий Биркадзе.

В то же время на оппозицию, убежден он, рассчитывать не стоит, ни Навальная, ни Ходорковский к власти в россии не придут, а все потому, что сейчас не удастся совершить революцию, как Ленин, сидя в Швейцарии и передавая пламенные приветы, здесь нужно брать в руки оружие. По мнению эксперта, обязательно будет гражданская война, и здесь нужно подключать готовых к этому людей, а не оппозиционных писателей и бизнесменов.

«Но я считаю, что такого человека, как, например, Че Гевара, можно было в россии найти и создать там мятеж. Ну, а как вы хотите? Вы хотите быть независимыми, быть свободными? Ну, пожалуйста, берите оружие и идите. И нужно было, чтобы они это финансировали», - заключает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал о главных достижениях путина в Пекине: говяжьи хрящи и топинамбур.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, будет ли Си Цзиньпин на саммите мира в Швейцарии.





