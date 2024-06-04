Маг Велиар сообщил, что россияне все равно планируют наступать на Киев, но вот сил им для этого не хватит, поэтому пока они будут готовиться и наблюдать, что будет на Саммите мира.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Ходят такие слухи, что да Саммита мира они собираются снова пойти на Киев. Так ли?

У меня по картам здесь выпадает, что в близкой перспективе наступление на Киев невозможно, у них нет на это сил. А у нас есть, у Киева мощная, сильная защита как физическая, так и магическая, есть много преград, у них не хватает сил.

Но в долгосрочной перспективе потом они все-таки планируют идти на Киев. Я бы сказал, что им на это еще нужно даже больше, чем полгода, год, то есть такой очень-очень большой еще промежуток времени нужен. Но то, что показывают карты, что что-то не даст им это наступление совершить, что-то их остановит.

Они планируют нападение с трех сторон. Они планируют его до Саммита или после Саммита? Мы видим Харьков, мы видим Запорожское направление, не все в порядке на Донецком направлении. Чего ждать?

Ну, до саммита то, что вижу, у них закрыты пути, у них не хватает сил. Они даже сами боятся идти в наступление, то есть боятся нового фиаско, и они думают, что надо очень тщательно подготовить себя к этому. Кроме того, они боятся этого саммита мира как утверждения западной дипломатии.

Выпадает по картам, что они постараются, вероятнее всего, бить, очень сильно утюжить нас боеприпасами, ракетами. А после Саммита мира они пройдут долгий путь к тому, чтобы начать наступление на Киев и так далее. У них есть план по Харькову, чтобы усилить наступление на Харьковщине. Как вы знаете, оно захлебнулось, они, вероятнее всего, будут возобновлять это наступление.

Как сообщала Politeka, Gaya рассказала, что смерть Раиси – не последняя большая перемена на мировой арене.

Также Politeka писала о том, что Атаманова рассказала, как ответит Запад, если россияне снова пойдут в Киев.